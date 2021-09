Canale: "El voto es la forma contundente de opinar sobre el rumbo del país"

Josefina Canale es diputada provincial por Cambia Mendoza y este domingo, junto a Rodolfo Vargas Arizu, dirimirán internas con el binomio Alfredo Cornejo-Julio Cobos.

La exdirectora del Instituto Provincial de Juegos y Casinos y precandidata a diputada nacional por Cambia Ya, dialogó con FM 91.7 al momento de llegar al Instituto Ampuero de Ciudad para emitir su voto

Canale manifestó que "queríamos dejar un mensaje nuevo, el de la libertad y del trabajo para que esté en la mesa de la discusión política y creo que lo hemos logrado, por lo que dimos el mensaje que queríamos dar en la previa".

Además, para Canale "lo importante es la interna, como se va creciendo y que digamos nuestro pensamiento dentro de un frente, que compartimos valores, que son los de la democracia y la defensa de la Constitución", sostuvo la precandidata.

Y agregó que "entendemos que en esta elección están en discusión los sistemas políticos distintos y, dentro de ese acuerdo básico que tenemos en el frente Cambia Mendoza, hay temas que no se estaban dando, que no estaban en discusión, por ejemplo, que hace diez años que no se genera trabajo genuino y el estancamiento en el que está la provincia y del país".

Sobre los desafíos de la mujer en la política, Canale indicó que "obviamente siempre es más difícil" y sostuvo que "creo que en la política y en varios lados también no va el tema de juntar casa con la actividad laboral" por lo que incluye a "los niños, la comida, el súper todo ese tipo de cosas y más en mi caso, que soy mamá sola, es más complicado, pero por suerte los chicos me acompañan, ya están más grandes".

Y completó: "Las mujeres siempre tenemos que probar nuestra capacidad poquito más que los varones".

Para cerrar, Canale defendió el derecho cívico y agregó que "es muy importante que vengan a votar, hay mucha gente y vamos a estar bien, ya que se cumple con los protocolos. Hay mucho distanciamiento social, he recorrido varias escuelas y las filas se hacen siempre afuera en los patios. Así que vengan a votar porque es la única manera que tenemos los ciudadanos, de la forma más contundente, de opinar sobre lo que nos parece el rumbo del país".