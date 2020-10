El Partido Demócrata rompió su alianza con Cambia Mendoza

Mediante un comunicado el Partido Demócrata dio a conocer este sábado su decisión de romper su alianza con el Frente Cambia Mendoza. Lo informó el presidente del PD, Roberto Ajo.

La Junta Central de Gobierno del Partido Demócrata dispuso y resolvió recuperar la plena autonomía partidaria y libertad de acción para actuar en todos los planos de la política nacional y provincial por lo tanto anunciaron su salida del Frente Cambia Mendoza y la decisión de participar con lista propia en las elecciones legislativas de 2021.

En un comunicado que se hizo público esta jornada los dirigentes justifican la decisión en virtud de que desde 2015, año en que se formó la alianza que llevó a Cornejo y Suarez a la gobernación, "no se cumplió con el programa de gobierno y de transparencia institucional que habíamos firmado los partidos fundadores, ni se nos consultó en absoluto para las políticas que instrumentaba el Ejecutivo, ni las iniciativas enviadas a la Legislatura".

Las diferencias en materia económica es otro de los argumentos planteados en los que indican que "hay una carencia de un plan profundo de reforma administrativa y de reorganización del estado".

El comunicado completo del Partido Demócrata

"En el año 2015, en Mendoza, celebramos con el radicalismo y el Pro la alianza electoral Cambia Mendoza obteniendo en los comicios de octubre de ese año el 46,46% de los votos mientras que el Frente para la Victoria solo arañaba el 40%. Los votos demócratas fueron decisivos: en la elección anterior a gobernador del año 2011, la cual ganó el justicialismo, el candidato demócrata logró el 15,97% y el radical el 34,56%".

"La alianza no pasó de ser un acuerdo meramente electoral. No obstante los reclamos, no se hicieron reuniones del frente ganador, ni se cumplió con el programa de gobierno y de transparencia institucional que habíamos firmado los partidos fundadores de la alianza, ni se nos consultó en absoluto para las políticas que instrumentaba el PE provincial ni tampoco respecto de las iniciativas que remitía a la Legislatura".

El comunicado continúa "los acuerdos programáticos originarios de afianzar la república con iniciativas, como la del nepotismo, siguieron sin cumplirse y el gobierno provincial continuó haciendo en la Provincia lo que critica en la Nación al Kirchnerismo".

"En efecto, la tendencia a la concentración del poder en el Ejecutivo, a colocar en el más alto tribunal de justicia de la provincia a partidarios y en los órganos de contralor, como el Tribunal de Cuentas, a conmilitones, acerca a los dos últimos gobiernos al autoritarismo populista y los aleja de las mejores tradiciones del radicalismo y del espíritu republicano que tuvimos en cuenta al fundar la alianza".

Desde el Partido Demócrata indicaron que "las diferencias no solamente se manifiestan en el plano político de la división de poderes y de la defensa de la república y la austeridad, también se advierten en el de las ideas económicas" sumado a "la carencia de un plan profundo de reforma administrativa, reorganización del estado y profesionalización verdadera del servicio civil, como la aspiración a crear un banco estatal o promover expropiaciones sin sustento o intervenir desacertadamente en materia vínica, dan cuenta de que una importante brecha ideológica que nos separa".

Otro de los motivos en los que fundamentan la separación es que "el gobernador, sin debatirlo previamente en el seno de la alianza, ha remitido a la Legislatura un proyecto de reforma constitucional que, bajo el falso argumento de la disminución del costo legislativo (hay varias iniciativas nuestras que implican una drástica reducción del gasto político sin necesidad de una costosa asamblea constituyente), entraña y redunda en una mayor concentración de facultades en el poder ejecutivo, un debilitamiento de las minorías y la posible desaparición de las terceras fuerzas, como ha sucedido en las provincias donde se han aplicado reformas similares".

El texto firmado por el presidente del Partido Demócrta, indica "estos son algunos ejemplos que nos impulsan a dar por terminada nuestra participación con el Frente Cambia Mendoza. Es hora de volver a la cancha a jugar con la camiseta propia".

"Queremos superar la grieta, la demonización mutua de los dos bandos en pugna polariza en forma despiadada y les permite alternarse en el poder manteniendo a terceras fuerzas en una especie cuarentena política" y agrega "no queremos formar parte de este negocio y pacto electoral que hunde al país en el atraso y la desunión".

"Camiseta propia del PD en las próximas elecciones legislativas y de constituyentes para poder sostener en libertad nuestros principios y convicciones, y jugar fuerte para la Mendoza que nos merecemos", finaliza el escrito.