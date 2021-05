El Ministerio de Salud denunció a Patricia Bullrich por sus dichos sobre Pfizer

El Ministerio de Salud que encabeza Carla Vizzotti denunció este viernes a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tras la acusación que lanzó sobre supuestas irregularidades en las tratativas con Pfizer, por considerar sus dichos de "gravedad institucional" para "toda la Nación" y que pueden impactar de forma negativa en "negociaciones en curso".

"En virtud de la gravedad institucional que tiene, no solo para esta cartera ministerial, sino para toda la Nación la acusación realizada públicamente, es que se instruye a la dirección a mi cargo, a realizar las presentaciones que estime pertinentes con el fin de avanzar en la investigación de los extremos denunciados", afirmó la presentación, efectuada por el director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, Gaspar Uriel Tizio.

La presentación se formalizó sobre uno de los contratos para adquisición de vacunas contra el VIRUS SARS COV-2, por lo que la cartera pidió que "se investiguen sus declaraciones porque puede configurarse un delito, ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña".

"Además, podrían impactar en las negociaciones en curso", recalcó el Ministerio.

La titular del Ministerio de Salud, Carla Vizzotti, presentó la denuncia.

La denuncia, que quedó a cargo del Juzgado 1 de María Servini (CFP 2929/2021), toma como base las declaraciones que Bullrich hizo el domingo 23 de mayo en el programa "La Cornisa", que conduce Luis Majul por el canal LN+.

Allí, la ex ministra de Seguridad afirmó que "la actitud de González García fue intentar tener un retorno", algo que el presidente Alberto Fernández "no ignoraba”.

"Es el intento de un negociado que no se cerró. No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna”, dijo Bullirch.

"Estamos en un momento de agotamiento total, si hubiese habido una planificación, una ruta un camino que no hubiéramos hecho el cierre tan largo en la cuarentena" estaríamos en otra situación, advirtió la ex ministra de Seguridad, al señalar que ahora proponen "cierres cortos y efectivos lo que demuestra que no hay previsión".

La dirigente de la oposición pidió a los fiscales que "investiguen, para que se sepa la verdad" y que se les pregunte a los directivos de Pfizer y se pueda dilucidar como se intentó hacer el proceso de la compra.

Luego, Pfizer negó que hayan existido pedidos de retornos o irregularidades en las negociaciones con el gobierno argentino.

Además, el presidente Alberto Fernández anticipó que denunciará a Bullrich el próximo lunes y el ex ministro de Salud Ginés González García le pidió que se retracte a través de una carta documento.