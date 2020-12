El miércoles se trataría el proyecto para suspender las PASO

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, afirmó hoy que existe "consenso pleno" entre los gobernadores para que se suspendan las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2021.

Capitanich, indico que "me tomé el atrevimiento de consultar a todos los gobernadores sobre las PASO y hubo un consenso unánime de propiciar la suspensión" y agregó "hay un consenso unánime de los gobernadores para suspender las PASO" por lo que "tenemos una agenda sanitaria compleja y el plan de vacunación se ejecutará en el primer semestre del 2021".

En declaraciones radiales, Capitanich explicó que la ley debería salir antes del 31 de diciembre debido a que no se puede innovar en materia electoral en el transcurso de un año electoral.

En ese sentido, el gobernador chaqueño aseguró: "No me cabe duda que hay que hacer una reforma sustantiva en la ley de financiamiento electoral", "el miércoles entra el proyecto de ley para suspender las PASO y necesita un tratamiento express antes del fin de año porque no se puede cambiar ley electoral en año electoral" y "suspender las PASO no será un proyecto del oficialismo, tiene que ser un proyecto de consenso".

El Gobierno nacional prorrogó el período de sesiones ordinarias del Congreso hasta el próximo 3 de enero y llamó a sesiones extraordinarias desde el 4 de enero y hasta el 28 de febrero, según la publicación del Decreto 967/2020 en el Boletín Oficial.



En otro sentido, el chaqueño indicó: "El liderazgo del presidente ha sido claro, un presidente con 24 gobernadores", por lo que "entendemos que a partir de enero implementaremos el plan de vacunación en la provincia", ya que "seguimos con circulación comunitaria y viral del COVID" y en "la mayoría de los casos ya se trasladó de Resistencia al interior de la provincia" cerró Capitanich.