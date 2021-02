El Justicialismo y otros partidos no quieren la reforma constitucional

El proyecto de reforma constitucional que impulsa la administración de Rodolfo Suarez recibió un no como respuesta por parte del arco opositor en la Legislatura. Punto que mostró una vez más, que las relaciones entre el oficialismo y la oposición se tensa al compás de temas que van directamente a la arena política de las cinchadas.

Mientras el oficialismo motoriza los mecanismos para que el Senado provincial de luz verde a todos los pasos que hay que dar hacia ese objetivo, anunciado en la campaña hacia la gobernación por Rodolfo Suarez, ratificado por el propio Gobernador en su discurso de primero de mayo. La oposición, sacando pecho, como ya lo hizo en otros momentos de la gestión del Frente Cambia Mendoza, se niega aceptar que se de el debate reformista de la Carta Magna provincial.

A propósito, la senadora Natacha Eisenchlas (UCR-FCM) dijo con ironía: “Mientras algunos cumplen sus compromisos electorales, otros cambian de opinión”. Recordando inmediatamente, “la candidata Anabel Fernández Sagasti dijo: "Si soy gobernadora o si soy oposición voy a apoyar una reforma constitucional”.

Por lo que fue un miércoles muy movido y de nuevos dolores de cabeza para el gobernador radical, que resiste el no de la oposición, esencialmente al justicialismo al que acusó de “no importarles la provincia”, recordándole que “el 90% de los mendocinos respaldan los cambios constitucionales”, a los que les recordó los puntos propuestos y les anticipó que los mismos serán tratados en el recinto de sesiones de una Legislatura que, de prosperar la reforma, “se podría transformar en unicameral, para reducir notablemente el alto costo de la política que padece la provincia e invertirlo en salud y educación”, señaló Suarez.

Unidad del PJ para frenar la reforma de Suarez

Tras el cónclave del Valle de Uco, el titular del bloque de senadores del Frente de Todos, Lucas Ilardo argumentó la negativa apuntando directamente al gobernador de la provincia: “La gestión de consensos es necesaria para lograr cualquier avance en la Legislatura, lamentablemente, este es un Gobierno que no gestiona los consensos. Esta visión no solo la tiene el Partido Justicialista, el Partido Demócrata ha salido a decir nadie nos llamó y nadie nos convocó, lo mismo expresó el Partido Protectora”.

Al peticionarle la posición de su partido, argumentó: “El justicialismo está diciendo lo mismo ante un gobernador que ha definido una estrategia política que es fracasar en definiciones estratégicas y echarle la culpa siempre a otro. Y, a pesar de todo lo que digo, la realidad es que el gobernador, ni ninguno de sus ministros no han hecho una sola gestión para hablar con un dirigente de la oposición”.

Cuando El Ciudadano le preguntó si no estaban dadas las condiciones políticas para reformar la Constitución, respondió: “Políticamente es difícil reformar la Constitución de Mendoza. No lo digo yo, lo dice nuestra historia, donde lo intentaron todos los gobernadores desde la vuelta de la democracia a esta hora”.

“Se hace mucho más difícil, cuando un gobernador, como Suarez, intenta hacerlo en soledad. Él (Suarez) hace todo solo y como digo muchas veces, revolea un proyecto en la Legislatura, no tiene diálogo con nadie de la oposición y luego espera que las cosas naturalmente sucedan. Antes, pensaba que era su error, ahora considero que actúa con cierta intencionalidad, como ahora, que va a salir a decir que el PJ es culpable. Como cuando fracasó la reforma educativa que culpó a los maestros o les echa la culpa a las víctimas por el fracaso de la seguridad y en realidad, quien fracasa es el gobernador en su incapacidad de gestionar consensos”, concluyó.

Quien también dio su parecer el presidente del bloque de diputados del peronismo, Germán Gómez: “Es un no y se fundamenta en varias razones, una de ellas es que no es el momento de discutir una reforma constitucional en un esquema muy complejo desde lo económico y desde lo social. Además, no es la oportunidad de discutir un proyecto que no a se ha conformado desde el diálogo, consensos y con la participación de los distintos actores políticos. No se construye la democracia de esa forma y menos aún reformar la norma jurídica más importante de la provincia de Mendoza”.

“El PJ no quiere limitar los gastos por esa costumbre de despilfarrar recursos”

Con una mezcla de ironía y molestia, contestó a nuestro diario el presidente de la Cámara de Diputado, Andrés Lombardi. El legislador dejó un momento de presidir la sesión de los miércoles para expresar: “Me causó mucha sorpresa, porque ni siquiera se ha iniciado el debate en la Legislatura. Además, le debo aclarar que no es una reforma impulsada por un poder o por alguien especial, sino que es una reforma que ya tiene un alto grado de consenso en la sociedad”.

Al preguntarle sobre el tiempo de conocimiento que han tenido diferentes sectores de la sociedad mendocina para conocer lo que se propone reformar, dijo: “Por supuesto, durante meses se ha estado dialogando con cámaras empresariales, sindicatos, universidades y con colegios profesionales. Entonces, por eso creo que es prudente que la Legislatura inicie el debate del tratamiento en comisiones. Otro punto a tener en cuenta es que no es que la Legislatura va a modificar la Constitución, solo le dará la posibilidad a los mendocinos para que digan si están de acuerdo o no con llevar adelante un proceso de reforma constitucional”.

Para destacar algunos puntos, señaló: “Esta reforma proponía importantes puntos a ser modificados, como consagrar la autonomía municipal con rango constitucional. Limitar el gasto del Estado y darle al equilibrio fiscal primario rango constitucional, algo que le molesta profundamente al PJ porque están acostumbrado a despilfarrar los recursos, esto les pondría una traba más. Entonces, creo que ellos (PJ) han sido imprudentes en anticiparse, sin haber entrado en profundidad en el debate”.

Sobre si el diálogo con la oposición está cerrado, reflexionó: “Yo creo en el diálogo y me parece siempre es tiempo para dialogar, por eso, aspiro que del Frente de Todos, especialmente ahora que está conducido por La Cámpora, revea sus posiciones. Ellos siempre frenaron el desarrollo de la provincia, quizás ahora podamos sentarnos y en corto plazo discutamos una reforma institucional. Aspiro a la conciencia de la oposición para que este diálogo llegue en las próximas semanas”.