El crimen del policía de la PFA derivó en un cruce entre Frederic y Bullrich

Un cruce político tiñó el triste fallecimiento del miembro de la división Montada de la PFA, Juan Pablo Roldán de 33 años.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dirigió los “cañones de la responsabilidad” por el hecho contra el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y por otro lado quien salió a responderle, fue la titular del Pro, Patricia Bullrich. La polémica por el uso de las pistolas Taser tampoco quedó afuera.

Frederic sostiene que por la zona en la que se perpetró el crimen del efectivo de la PFA, -quien murió tras ser apuñalado por una persona con problemas psiquiátricos- deberían haberse involucrado agentes de las fuerzas de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y que estos evitaron entrometerse.

“El atacante era un enfermo mental y un enfermo mental no es un delincuente. Por eso mi reflexión es: ¿por qué no aparecieron el SAME ni la Policía de la Ciudad?”, se preguntó la funcionaria. Y agregó: “Esa persona era conocida en el barrio, ya había pasado por la montada en medio de su delirio. (...) La policía que tiene que actuar es la Policía de la Ciudad, y la Federal va a resolver el problema por omisión de otros actores, tuvieron que correr 200 metros", sostuvo la ministra de Seguridad en diálogo con medios porteños.

“En vez de hablar de los dos oficiales de la Policía de la Ciudad que estaban temerosos corrieron la discusión. Así es muy fácil. El secretario de Seguridad porteño (Marcelo D' Alessandro) debería explicar por qué tenían tanto miedo de intervenir. Capaz no sabían qué hacer”, arrojó Frederic.

Bullrich salió al cruce de Frederic

Entró en el eje de la polémica también el uso de las pistolas Taser. Frederic dijo al respecto: “La seguridad ciudadana está a cargo de la Policía de la Ciudad, la PFA no tiene jurisdicción. En todo caso, los uniformados que tendrían que haber estado armados con las pistolas Taser eran los oficiales de la Policía de la Ciudad, no Roldán y sus compañeros”.

“Hay que sincerarse y llamarlas correctamente. No son armas no letales, son armas menos letales. Su uso requiere una capacitación especial. No entiendo por qué, si defienden tanto el uso de las pistolas, la Policía de la Ciudad todavía no las tiene. La Justicia hace tiempo que autorizó su uso”, remarcó la ministra de Seguridad.

Hay que destacar que respecto de las pistolas Taser, que la gestión de Bullrich concretó la compra de 100 de estos elementos.

Para Frederic, no hay impedimentos legales para que la policía porteña o de otras provincias adquiera y use las Taser.

“Las Taser llegaron al Ministerio de Seguridad a fin de febrero, llegaron 100, y yo derogo el protocolo de (Patricia) Bullrich porque era ambiguo, porque nombra a las Taser como armas no letales, y es una falsa definición, son armas menos letales y nosotros autorizamos su uso. La Policía Federal no hace trabajo de seguridad ciudadana, sino la Policia de la Ciudad, y no sé por qué no tienen Taser”, aseveró Frederic.

Imagen ilustrativa de una pistola Taser

Como decíamos anteriormente, quien salió al cruce fue la ex ministra de Seguridad, y actual referente del Pro, Patricia Bullrich.

En las redes sociales, Bullrich le pidió a Frederic que respete el dolor de la familia del uniformado asesinado. "Falleció un oficial al que usted debía cuidar, y si no actuó fue por la falta de respaldo que sienten por parte de ustedes. Su comentario genera odio y no soluciones", contestó.