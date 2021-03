Efecto anti internas: piden abrir el debate en el PJ de Mendoza

Haciendo blanco en una eventual pérdidas de valores. Mientras resuena el caso del Vacunatorio VIP, se plantea el futuro judicial en el país y ayer renunció a su banca de diputado nacional Alejandro Bermejo, en Mendoza solicitaron que el Partido Justicialista abra el diálogo para garantizar el debido proceso de elecciones internas que ya va por su segunda dilación.

En cuatro departamentos, en San Martín, Guaymallén, Malargüe y General Alvear, aún los afiliados siguen esperando que la Junta Electoral del Partido Justicialista local convoque al acto eleccionario para definir las autoridades de cara a las próximas legislativas que por el momento tiene fecha para el próximo octubre.

Carlos “Coqui” Nazareno Morales, quien el 17 de diciembre pasado ventiló a través de El Ciudadano lo que consideró como irregularidades en las internas del PJ de Mendoza, en representación de la lista Militancia en Acción, ahora volvió a la carga pero con una propuesta de abrir el debate para que “todos los afiliados se sientan protagonistas y se escuchen todas las voces de lo que ocurre en tu departamento”.

“En política y sobre todo en el Partido Justicialista hay muchos dirigentes que vienen trabajando muy bien y en forma silenciosa. Pero también están las caras visibles que ostentan cargos políticos. Pero la gestión la hace mucha gente que le permiten en definitiva a los funcionarios saber si en definitiva hicieron una buena gestión o no. Más allá de los jóvenes, que tienen miradas muy interesantes, el término apropiado sería el de la renovación de imagen, de caras, de fotos, porque hay dirigentes con mucha experiencia y que piden aportar muchísimo al departamento, en nuestro caso, en San Martín”, explicó.

Apuntando siempre a la necesidad de que se realicen las internas partidarias, el hombre estaño insistió en “lo sano que sería que se renueven con este mecanismo los pensamientos. Hoy más que nunca lo necesitamos todos. Necesitamos de los viejos, de los jóvenes, de quienes tienen experiencia, de los que piensan de una u otra forma. No hay otra manera de recuperar el terreno perdido. Tenemos que escucharnos en algún momento. La actualidad nos marca que de esto se trata la democracia”.

“Primero llamaron a una interna para el 20 de diciembre, luego para el 21 de marzo, ahora para el 20 de junio. La verdad es que muchos no entendemos cuál es el miedo a una interna si se considera que es lo más sano en el justicialismo. Una vez que eso esté definido iremos todos encolumnados tras un plan común. Necesitamos definir este asunto para después definir la forma en la que nos presentaremos a las legislativas desde el peronismo”, remarcó.

Evitando utilizar el término de falta de unión, Morales, admitió haberlo escuchado en otros medios a Jorge Tanús (foto) que “ya lo vamos a llamar a Morales. Entonces pongamos una fecha, convoquemos a las autoridades del partido y respetando los protocolos sanitarios, veamos lo que cada línea propone. Pero juntémonos y hablemos sobre lo qué es lo que queremos. Yo personalmente quiero escuchar”, dijo enviándole un mensaje tanto a Tanús como a Sergio Tusedu en San Martín.

“Si quieren, en una radio, a micrófono abierto, le propongo a Jorge Tanús y a Sergio Tusedu, que nos reunamos, si quieren, el próximo miércoles, para hablar. Por favor juntémonos a conversar para ver qué queremos para el peronismo local frente a las legislativas que ahora desde la Nación están admitiendo que se podrían atrasar”, consideró.

Sin embargo apuntó que por el momento no tienen pensado realizar algún tipo de reclamo legal: “El lunes nos reunimos con los compañeros y compañeras de nuestra línea y planteamos que lo mejor será analizar la forma en la que deberemos seguir. Fue en un debate muy intenso donde varios coincidimos en tratar de dialogar, no ofendernos más, no criticarnos más e iniciar la búsqueda de algo colectivo y superado”.

En tanto, Morales confirmó que se sintieron sorprendidos con la renuncia de Alejandro Bermejo (foto): “Mucho no puedo decir. Ha sido todo muy reciente pero la verdad es que no tengo recuerdo de algo similar pero debe haber tenido sus motivos personales muy importantes. No creo que hayan habido cuestiones respecto a un reposicionamiento en la provincia. Y al sucesor, Eber Pérez Plaza no lo conozco. Solo se que es un productor vitivinícola de Tunuyán”.