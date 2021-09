Durísimas críticas de la oposición al nuevo Gabinete nacional 

La crisis institucional que explotó en el seno del Gobierno luego de la derrota en las PASO, determinó una pulseada que se llevó una parte del Gabinete del Presidente, y la reaparición de nombres que, en su mayoría, ya ocuparon cargos en el Ejecutivo y no son vistos con buenos ojos por los principales referentes de la oposición.

Al respecto, Omar De Marchi, diputado nacional del Pro, opinó en FM 91.7: “Nada puede salir bien de este cambalache”, y lo calificó como “un gabinete transitorio”, porque “están intentando tomar nota del resultado de las elecciones y ver si en 30 días pueden generar algunas acciones para poder achicar un poco el resultado, pero el propio jefe de Gabinete nombrado es gobernador de Tucumán, el tipo viene un par de semanitas y se va a volver a Tucumán, que también está con el sainete de que el su vicegobernador le quiere supuestamente ocupar el cargo”.

En el mismo tono, agregó: “Esto es un cambalache imposible de conducir, veo clarísimo que quien manda es Cristina, y para colmo se corre y no asume la responsabilidad, porque es ella la que conduce, pero aparece como tratando de solucionar los problemas de Alberto”, y remarcó sentir “mezcla de desilusión y bronca, porque no podemos ser un país normal. Desde la oposición, con la expectativa de que al Gobierno le vaya más o menos bien, por supuesto con ánimo de recuperar el gobierno nosotros, pero en un país normal, donde mañana estás un poco mejor que hoy. Bronca porque esta gente se toma la Argentina en joda, ellos creen que el kirchenrismo es la Argentina, entonces, mandan audios truchos donde dicen cosas que ni uno desde la oposición se animaría a decir, calificar al Presidente de ‘okupa’, de ‘mequetrefe’, eso me jode mucho, estos tipos no merecen gobernar la Argentina”.

“Qué puede salir bueno de Aníbal Fernández, al propio Julián Domínguez lo hemos escuchado en archivo donde lo trata de jefe del narcotráfico. En cuanto a Juan Manzur, Tucumán es una de las provincias más pobres de la Argentina en términos de haber destruido la riqueza, es una provincia linda, generadora de riquezas y la hicieron pelota entre Alperovich y él y este tipo viene a ser el jefe de Gabinete”, aseveró.

El diputado pidió un plan de desarrollo, porque “la Argentina necesita recuperarse en el empleo, a partir de ahí una inyección de plata a la infraestructura, a los ejes que producen, que el pequeño inversor saque la propia platita que tiene y la invierta y genere empleo, no hay fórmulas mágicas para salir de la crisis y estos tipos plantean un shock de consumo, qué es eso”, concluyó.

Otro de los consultados fue el también diputado nacional –en este caso por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– y una de las principales espadas dialécticas de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias: “Me parece que expresa una incapacidad total de oficialismo para leer las elecciones y el resultado electoral del domingo. La gente pidió basta de patoteo, basta de fraude, basta de una forma de abordar el país que nos ha llevado a la catástrofe, y el Gobierno redobla la apuesta”.

En otro tramo de su charla, el legislador indicó: “Yo me permito recordar que cuando Alberto Fernández era jefe de campaña del Frente Renovador, hace no mucho, unos seis años y sus candidatos que eran los exministros Arroyo y Domínguez, grabaron un spot diciendo que no había que votar por Aníbal Fernández, porque no era la persona a la cual confiarle la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en una situación donde el narco estaba desatado, etcétera. Bueno, acaban de ponerlo a cargo de la seguridad de todos los argentinos”.

También lo denominó como un Gabinete de emergencia, “porque lo que buscan es justamente el ‘vamos por todas las operaciones y todas las trampas posibles’. Manzur y Aníbal son eso, así que, depende de nosotros en las elecciones que valen”, agregando: “Hay que votar, hay que fiscalizar, hay que convencer y hay que tratar de decirles ‘basta’ a los muchachos, y dar vuelta a una página siniestra de decadencia de la historia nacional”.

Finalmente, sobre el papel de la oposición en este tiempo, indicó: “Nosotros estamos donde tenemos que estar, es decir, en el Congreso defendiendo las instituciones, ahí estamos y ahí nos vamos a quedar”, y agregó: “No vamos a participar de ningún pacto con este Gobierno y lo que tienen que hacer ellos es gobernar”.

Culminó aseverando: “Seguramente, van a hipotecar el futuro, imprimiendo dinero sin ninguna base detrás, agravando a futuro la inflación, pero causando una sensación momentánea de bienestar. Nosotros recuperamos más de nueve puntos, casi diez, entre las paso y las definitivas (del 2019), así que no hay que descartar que el Gobierno pueda hacerlo y, por lo tanto, tenemos que fiscalizar y tenemos que evitarlo con todas nuestras fuerzas”.