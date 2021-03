Dura crítica al discurso de Fernández: “No es lo que necesita Argentina”

Para los empresarios de todo el país, entre los que se encuentran los de la provincia de Mendoza, “no se encuadra el accionar de la gestión de Alberto Fernández en lo que le está pasando al país y lo que necesita la Argentina”.

Un pensamiento que se agigantó notablemente tras el discurso del pasado lunes, cuando el Presidente abrió el período de sesiones ordinarias del Congreso.

Al respecto, El Ciudadano accedió a un documento del reconocido economista Eduardo Fracchia, director del Área de Economía del IAE Business School de la Universidad Austral, con un análisis del momento que atraviesa el país y el sentir del empresariado argentino.

El economista expresa que “el discurso del Presidente fue una oportunidad perdida para hablar de temas a largo plazo y con visión de estadista, que es lo que se espera de un discurso inaugural el 1° de marzo”.

Sin eufemismos, Fracchia agregó que “en este caso se trató de un discurso de campaña electoral, repitiendo los mismos temas de siempre, muy alineado con las ideas de la vicepresidenta, pro-grieta, muy duro con la oposición, sin autocrítica y con omisiones importantes en dos temas claves para la sociedad: la inflación y la seguridad ciudadana”.

“Judicializar las acciones de gobierno no es positivo”

Al referirse al acuerdo que el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional, sostuvo que “el acuerdo con el Fondo se proyecta a largo plazo, no parece haber apuro para hacerlo. La visión de que hay que hacer querella criminal es desproporcionada dado que ya hubo acciones al respecto”.

“Judicializar las acciones de gobierno no es positivo. Cristina, por otra parte, en sus ocho años de gestión endeudó al país en US$ 104.000 millones y la gestión de Alberto Fernández va por US$ 20.000 millones en el transcurso del 2020. Es cierto que el tamaño del endeudamiento durante la gestión de Macri fue un error, pero esa deuda se tomó, sobre todo, para no defaultear y para cumplir con compromisos previos”, señaló con énfasis Fracchia.

“Al oficialismo lo une el poder, no las ideas”

El análisis destaca también que “el sector real rebota a niveles bajos, se dijo, pero el Presidente fue demasiado optimista. La vacunación dinámica podría generar reactivación, pero por el momento va lenta. Reprimir tarifas es una decisión comprensible en año electoral pero siempre nos costó caro porque los costos reales se imponen”.

En tono de reproche reflexivo, expresó más adelante: “No se habló del Consejo Económico y Social. Son temas de largo plazo que no interesan, el Gobierno está focalizado en la elección de medio término. A la coalición oficialista la une el poder, no las ideas. La señal de este discurso para el sector privado es intrascendente, no mueve la aguja de las expectativas, es más de lo mismo que se dijo en La Plata, en el Estadio Único, el 10 de diciembre pasado, cuando Cristina sentó las bases. Lo importante no son los discursos sino las acciones, el Gobierno está debilitado por la falta de ética en poner vacunatorios paralelos al margen de la ley”.

En una mirada sobre nuestro país en el contexto internacional, el economista no fue menos duro al opinar que “en cuanto a política exterior, se trata de la pata más débil de esta gestión, no se habló nada. Si funcionase mejor quizás tendríamos un ritmo de vacunación similar al chileno gracias a los contactos internacionales”.

“El tema judicial llevó 20 minutos. No parece que vaya a mejorar la seguridad jurídica del país con este relato ya muy trillado. Parece armado para intereses personales concretos. Es poco serio el planteo. Se considera a la Justicia como ajena a la democracia, es una visión autoritaria que no quiere controles, muy típica de los populismos”, disparó Fracchia con acidez.

Fuerte retroceso económico

Una semana antes del discurso presidencial, la visión empresaria a través del IAE Business School se mostraba con mucho pesimismo. Sobre todo después del lapidario informe del INDEC que indicaba que el 2020 cerró con una ruidosa caída de la economía del orden del 10%.

Al respecto, el economista Fracchia expresaba: “Durante 2020 la economía tuvo su contracción más brusca en abril; recordemos que la producción automotriz fue cero ese mes. Luego empezó a recuperarse con tasas interanuales menores de descenso y se espera un rebote este año (2021) subordinado a vacunación y contagios”.

Siguiendo en el plano comparativo, dijo que “el descenso fue algo menor que la crisis del 2002, la cual representó el colapso de la convertibilidad. En ese momento la gran devaluación contrajo el salario real y el consumo. En la pandemia la crisis no fue de demanda sino de oferta, las firmas no ofrecieron productos u ofrecieron menos, como si hubiese un ausentismo generalizado y falta el factor trabajo para producir”.

Finalmente señaló: “Si hubiésemos tenido más recursos fiscales como en el caso de otros países por estímulo keynesiano se podría haber disminuido este 10% con mayor expansión fiscal. Así mismo, si no hubiese aparecido la pandemia, estimo que el PIB habría crecido seguramente entre 1 y 2% por recuperación de la recesión del final de la gestión de Macri. La gran crisis económica del kirchnerismo se debe a la pandemia”.