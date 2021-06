Diputados mendocinos piden dar marcha atrás con el cierre de fronteras

Diputados mendocinos piden dar marcha atrás con el reciente cierre de fronteras para el turismo que anunció el Gobierno nacional.

Con esta nueva medida se redujo el cupo a 600 pasajeros por día habilitados para ingresar a la Argentina, con el fin de evitar la circulación comunitaria de nuevas variantes de la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, Jimena Latorre, diputada nacional de Juntos por el Cambio, habló con El Interactivo (lunes a viernes por Facebook y YouTube de El Ciudadano) e indicó que el bloque pide la cancelación de las restricciones para entrar y salir del país. “Estamos en conocimiento de la última decisión de la jefatura de Gabinete de ministros con facultades subdelegadas. En primer término cuestionamos la inconstitucionalidad de la incompetencia para tomar este tipo de medidas, pero yendo a la medida en sí también cuestionamos si hay una relación de medio a fin. Qué pretende la jefatura de Gabinete con este nuevo cierre, donde repiten los errores cometidos el año pasado. Se tomaron las medidas que se toman ahora, cerrar las fronteras a los mismos argentinos, impedirles un derecho constitucional que es libre circulación. A qué costo y con qué beneficios", expresó Latorre.

Y continuó: “Ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia en el reciente fallo en el que CABA impugnó una decisión por decreto del Gobierno de la Nación. Dijo claramente que la pandemia no era excusa para tomar cualquier decisión por fuera del marco constitucional. En el caso de que la situación extrema ameritara una decisión extrema, con más razón tenían que estar especificadas las finalidades. Cuál es la finalidad de dejar a más de 40 mil argentinos sin poder regresar a sus casas, porque reducir a un 30% la cantidad de vuelos que llegan al país, que ya era poca. Eso significa que muchos argentinos que estaban en el mundo por distintas razones, no hay que estigmatizar si es por ocio, vacunación, turismo, porque muchos fueron por trabajo".

- Vivimos en un estado de derecho, podemos viajar sin dar tantas explicaciones.

- "Sí, pero eso también es parte del relato del oficialismo cuando plantea que esta medida es para cuidar a los argentinos. Me encantaría saber si hay coordinación entre las carteras de salud y de Migraciones, en ANAC a quienes se les ha subdelegado las facultades. Para decir que en 10 días el plan de vacunación habrá avanzado de tal manera que amerita este mal menor, si se lo pudiera justificar, y dejar a todos los argentinos con su derecho de volver a su hogar restringido. Estamos en un atraso del plan de vacunación de lo que el mismo Gobierno Nacional había prometido significativo. Supuestamente para febrero íbamos a tener más de 30 millones de vacunas en Argentina y eso no ocurrió. Si bien progresiva y paulatinamente se ha ido recuperando el ritmo estamos muy atrasados y con las dos dosis recién alcanza al 9% de la totalidad de los argentinos", sostuvo la diputada.

- “Con esta medida intempestiva y totalmente improvisada son más los daños que los beneficios. La solución estaría en ser más rigurosos con los controles, como se hace en la provincia de Mendoza. Donde se controla entre el Ministerio de Turismo, de Seguridad, de Salud se controla a quienes vuelven para que cumplan los 10 días de aislamiento para preservar la salud de la población", aseguró la funcionaria.

- "Es el mismo desconcierto, la misma incertidumbre que tenemos en varias áreas respecto del Gobierno Nacional. No es solo en esto. No se pueden tomar decisiones que afecten a la vida, la salud, la economía de los argentinos sin respuesta para el post. Ayer escuchaba a la titular de Migraciones decir que están esperando ver cómo las provincias resuelven solucionar las cuarentenas. La provincia de Mendoza lo tiene resuelto y lo está cumpliendo desde antes de esta medida. En realidad lo que están esperando es ver cómo resuelven los problemas de logística y de administración en general que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof que necesita asistencia permanente", aseguró la diputada en diálogo con El Interactivo.

Y agregó que “no se pueden seguir tomando medidas a nivel nacional basadas en deficiencias e ineficiencia de un gobernador de la provincia de Buenos Aires y del resto de las carteras. Sobre todo cuando hablamos de cercenar derechos constitucionales de todos los argentinos".

- “Nosotros nos hisopamos cada vez que viajamos a CABA para sesionar. Más allá de eso son las provincias, y está bien que así sea, las que tienen el control de los ciudadanos de cada una de las provincias. Porque los delegados de Migraciones dicen que no tienen capacidad para controlar, esto tiene que ser un trabajo conjunto. Pero la deficiencia de la provincia de Buenos Aires la estamos pagando todos los argentinos y argentinas. Son pocos los afectados a Migraciones en la provincia y pueden controlar, por eso se hace un trabajo entre el Ministerio de Gobierno, Turismo y Seguridad y se controla que se cumplan las medidas. Si todos avanzamos en controlar y en el plan de vacunación, como se avanza en la provincia de Mendoza, las soluciones no son prohibir sino respetar las libertades con un Estado muy presente", manifestó la funcionaria.

- “De 2 mil que estaban ingresando, por lo tanto se estaban emitiendo pasajes, siempre hablando de ciudadanos argentinos o residentes, estábamos en un cupo de 2 mil. Si lo bajamos a 600 son 1400 que se suman al cuello de botella día a día. Si esto se sigue prorrogando, porque desde el inicio de la pandemia sabemos que las medidas provisorias llegan para quedarse porque se prorrogan sin solución sostenible; cuál va a ser la solución que lleve a que día a día se amontonen más ciudadanos argentinos en el extranjero", argumentó la diputada.

- “La provincia de Buenos Aires vuelve la pelota a la Nación y dice que no tiene la capacidad para hacer los controles. El Gobierno Nacional y el de la provincia de Buenos Aires están reconociendo implícitamente que esta mala administración tiene consecuencias que la terminamos pagando todos los argentinos. Ojo pero no tan solo los varados en el extranjero, sino también que ante la incertidumbre y la falta de políticas serias de este país perder las aerolíneas que nos conectan con el mundo. A la pandemia la estamos trabajando, para que en algún momento podamos salir de esto. Pero la desconexión con el mundo no se recupera de un día para el otro", siguió.

- Santiago Cafiero deberá dar respuestas.

- "Sí, debería ir una vez al mes al Congreso, pero ha ido una vez al año. Tiene el calendario un poco ocupado parece. El jueves próximo, si todo sigue como está previsto, irá a la Cámara de Diputados donde deberá dar respuesta a este pedido como tantos otros que se acumulan", concluyó Latorre.