Diputados: la oposición rechazó el proyecto del Presupuesto 2022

La Cámara de Diputados rechazó este viernes el proyecto de Presupuesto 2022 por 132 votos de la oposición contra 121 del oficialismo y sus aliados, y una abstención. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de que el Estado administre los fondos sin la ley de leyes.

Se llegó a este resultado luego de que, en medio de una fuerte polémica, se retomara un cuarto intermedio y se rechazara el planteo de postergar hasta el martes próximo el debate, para convocar nuevamente a la comisión de Presupuesto al ministro de Economía, Martín Guzmán.

Sesión maratónica

La sesión especial en la Cámara baja comenzó poco después de las 13 del jueves. Sin embargo, el tratamiento del Presupuesto arrancó a las 18.30.

El maratónico tratamiento se extendió por casi 20 horas. Y, si bien parecía que estaban dadas las condiciones para pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, las palabras del diputado Máximo Kirchner avivaron la polémica y promovieron el rechazo a la iniciativa.

"Me llama poderosamente la atención el comportamiento que está teniendo el expresidente de esta Cámara. Un exministro del Interior también, y no de tres gobiernos atrás, es del gobierno que nos precedió. Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país, en 44 mil millones de dólares", reclamó Kirchner, lo que motivó el rechazo de los opositores y agregó entre abucheos: "Yo los escuché, aprendan a escuchar".

Luego de estas palabras, el jefe de diputados del PRO, Cristian Ritondo, fue contundente: "Hasta la reciente intervención del presidente de su bloque (en referencia a Kirchner), mi bloque iba a acompañar. No va a acompañar que vuelva a Comisión", resaltó.

Y agregó: "Nos tenemos que respetar. Diálogo es respeto al otro, entender cuando uno gana y cuando uno pierde. En la Ciudad de Buenos Aires nunca el kirchnerismo nos votó un presupuesto, en la Provincia de Buenos Aires, nunca nos votó un presupuesto. En el gobierno de Mauricio Macri nunca nos votaron un presupuesto. Si quieren gobernar, dialoguen. No lo digan en la campaña porque cuando ganan no dialogan y cuando pierden, tampoco".