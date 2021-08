Después de las acusaciones en su contra, Carrió quiere irse del país

Luego de que Mauricio Macri y Elisa Carrió fueran denunciados por violar la cuarentena y las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia, la exdiputada habló al respecto y aseguró que la situación la hizo considerar irse del país.

Las acusaciones se dieron luego de que presuntamente trascendiera que "Lilita" festejó su cumpleaños el 26 de diciembre de 2020 -cuando las medidas eran más estrictas- junto a 70 invitados, folclore, mariachis y sin distanciamiento ni protocolo, de acuerdo con la denuncia presentada en los tribunales de Comodoro Py por por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten.

En ese sentido, Carrió dijo que las acusaciones la "afectaron profundamente", motivo por el cual empezó a pensar en irse de Argentina. La abogada sostuvo que "no se pueden comparar situaciones" entre su evento y el que se llevó a cabo en la Quinta de Olivos el 14 de julio del 2020 por el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez.

"Me sentí herida", reiteró la exdiputada, a lo que agregó que es la primera vez que tiene la sensación de querer irse. "Esta gente no reconoce ni siquiera que hayas respaldado las medidas", criticó en diálogo con Radio Mitre.

A su vez, resaltó: "No quiero vivir en la mentira que se vive en este país, me han dañado mucho pero ayer lloré y yo no lloro, porque había cumplido con todo". Entre los invitados a su cumpleaños estuvieron presentes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el presidente de la UCR bonaerense, Daniel Salvador; el exministro Alfonso Prat Gay; los diputados Carmen Polledo, Mario Negri y Lucila Lehmann; y el exembajador en Uruguay, Mario Barletta.

Por su parte, Macri fue acusado por no cumplir el aislamiento en su domicilio tras regresar de Europa. Por este motivo, ambos fueron denunciados por la "violación de medidas para evitar la propagación de una pandemia previsto en el artículo 205 del Código Penal y de desobediencia tipificado en el artículo 239 del Código Penal".

En medio de esta polémica, la oposición sigue criticando al presidente Alberto Fernández por el festejo de Fabiola en Olivos y continúan los fuegos cruzados, mientras que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionó la "doble vara" con la que se miden los distintos festejos de cumpleaños y aseguró que Carrió, Rodríguez Larreta, Mario Negri y Diego Santilli deben disculparse por participar de un evento no permitido.