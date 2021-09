Desde el Gobierno acusaron a Mauricio Macri de golpista

Se recalienta la pelea política en la recta final hacia las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En esta oportunidad, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero salió al cruce de los dichos del expresidente Mauricio Macri.

“Las PASO son la herramienta que tenemos para decir basta. Y si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos 'basta', eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo, diciendo: 'Bueno, esto, o cambian o se van a ir'. En el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado. En la Argentina se ha destruido la confianza” dijo el exmandatario nacional.

A raíz de estas declaraciones, Santiago Cafiero, 'recogió el guante' y salió al cruce de Macri.

“El expresidente Macri dijo que el gobierno “o cambia, o se van a tener que ir”. Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza. Defender la democracia es tarea de todos”, sostuvo el funcionario nacional en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que Macri, no se postula en estas elecciones. Sin embargo, esta semana se mostró respaldando a los candidatos que representan al color político del que él forma parte. En Córdoba por ejemplo, hizo público su apoyo a la alianza conformada por Gustavo Santos y Mario Negri.

¿Macri va a va a vivir a Córdoba?

En la misma entrevista en la que el expresidente lanzó los dichos que fueron repudiados por el Gobierno, también dejó entrever su devoción por la provincia de Córdoba e incluso deslizó la posibilidad de que podría cambiarse el domicilio, para radicarse allí.

“Me tentó cambiarme el domicilio a Córdoba y mudarme definitivamente a vivir ahí. No lo descarto para nada, es mi sueño. Me siento tan cordobés, me siento muy bien en Córdoba. De corazón, ya me siento un cordobés más”, afirmó el expresidente de la Nación y del Club Atlético Boca Juniors.