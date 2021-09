Debuta en Mendoza un seguro definitivo para la transparencia electoral

Para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo, y de allí en adelante, la provincia cuenta con un instrumento jurídico que asegura a los ciudadanos que quienes están a su consideración son personas honestas y sin antecedentes penales.

Se trata de la Ley de Ficha Limpia, una herramienta legal única en todo el país que, además de ser otro motivo para mostrar y ratificar la calidad institucional que sobradamente ganó Mendoza a través del tiempo, es cortar de raíz el acceso a cargos públicos a personas que producen daño a las instituciones en diferentes modalidades.

Esto deja un mensaje más que claro, y es que “la política y los cargos públicos” no son lugares para mujeres u hombres poco probos en sus actos públicos y privados, que en algún momento debieron ser juzgados por la Justicia.

Lo increíble de la primera aplicación de la Ley de Ficha Limpia es que los partidos mayoritarios en la provincia, esto es la UCR y el PJ, tuvieron que pasar por el cedazo a sus precandidatos para el domingo. Si bien no se pudo saber en qué categoría –si para concejales o legisladores–, se confirmó por fuentes de la Justicia Electoral que las agrupaciones políticas mencionadas tuvieron en sus listas personas con antecedentes, que estaban imputadas, procesadas y juzgadas por delitos de abuso, estafas y cohechos.

Esto hizo tomar conciencia de lo necesaria y oportuna que ha sido la llegada de esta ley. Pero preocupó además el grado de osadía que han tenido ciertos personajes para pretender posicionarse en la precandidatura para algún lugar en el Poder Legislativo, municipal o provincial. Por otro lado, llama la atención que los partidos políticos no hayan tomado en cuenta esto en el momento de postularlos.

Lo cierto es que la ley fue estrenada fuertemente con su único objetivo, y ya es comentada en otras provincias y repica en la Nación. Quizá como antesala del debate que sí o sí deberá asumir el Congreso para que se trate una herramienta similar con alcance nacional. Un tema que hasta ahora solo recibió resistencia como proyecto, algo que seguramente no será por mucho tiempo ante el compromiso de muchos legisladores nacionales a que se trate sin ninguna dilación.

Valioso éxito para Mendoza

El Ciudadano entrevistó a la autora de la ley, la diputada provincial María José Sanz (UCR-FCM), quien al preguntarle cómo evalúa el debut legal de esta herramienta, dijo que “ha sido muy importante por la prolijidad de cómo se ha llevado a cabo”.

—¿Le impactó?

Sí, porque se detectaron casos en donde había precandidatos que tenían condenas por los delitos que menciona la ley. Eso me indica que la ley ya es un éxito y es muy valioso que la ficha limpia exista en Mendoza.

—Es única en el país

Sí, por eso mi deseo personal es que se traslade esto a todo el territorio nacional. Que más provincias tengan este tipo de leyes, pero fundamentalmente que la Nación cuente con una ley similar, como la que hoy está a disposición de la transparencia de la política mendocina.

—¿Por qué cree que algunos dirigentes políticos insisten en ser candidatos cuando tienen antecedentes?

Supongo que es porque no conocen a fondo la Ley de Ficha Limpia y cuáles son los delitos o las condenas que les impiden participar en una elección.

—¿Ciertas entidades políticas los apañan?

Mire, yo no creo que los partidos políticos apañan a estos candidatos y espero que así sea, que no los estén apañando. De hecho, la ley pone la responsabilidad en los hombros de los partidos políticos porque son éstos los que deben exigir el certificado de antecedentes penales a sus candidatos. Si éstos presentan antecedentes deben ser removidos, cambiados por otros que no presenten condenas por los delitos que se mencionan en la ley.

“Me parece que Mendoza ha ganado en todos los sentidos. Los mendocinos y las mendocinas nos vamos a sentir un poco más seguros de ir a votar en esta oportunidad y de aquí para adelante”, destacó la legisladora.

—¿Cree que esta ley limpiará definitivamente a la política mendocina?

No sé si la palabra es limpiar, le confieso que me suena un poco rara esa palabra. Pero sí creo que Ficha Limpia viene a colaborar definitivamente para transparentar la política mendocina”. “Esto es un reclamo de la ciudadanía, uno de los tantos reclamos que nos hace la ciudadanía y los políticos no podemos hacernos los distraídos cuando algo está pasando”, consideró finalmente la diputada Sanz.