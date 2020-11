De Marchi: "Tenemos que hacer un esfuerzo para que el PD vuelva a integrar el frente”

Luego de que se diera a conocer la decisión del Partido Demócrata de que rompía su alianza con el Frente Cambia Mendoza, surgió gran controversia en el ámbito político.

En este contexto, el diputado nacional Omar De Marchi (JxC) marcó su postura este miércoles, en diálogo con CNN Radio Mendoza.

“Desde el PRO tenemos un diálogo fluido con el gobernador, pero entendemos que quien conduce el gobierno es el gobernador y no tienen que compartirse espacios en función de los partidos, por ejemplo, tal ministerio lo conduce tal y cual partido de la coalición, no. Sí es razonable que se abran algunos espacios para decir 'sugiéranme algún nombre para ocupar tal o cual espacio o programa', pero no más que eso", indicó.

En tanto, advirtió que desde el frente es momento de hacer "un mayor esfuerzo" para contener al PD. "No está dada la última palabra todavía, es evidente que la decisión que han tomado, la tomaron en el marco de su cuadro partidario. Pero así como toman una decisión en un sentido, creo que también se puede realizar esa decisión en el futuro".

"Desde nuestro espacio, Cambia Mendoza, tenemos que intentar no solo mantener a quienes integramos el espacio, sino inclusive sumar nuevos aliados", consideró el diputado.

Por otro lado, remarcó: "Se ha mantenido un espacio de oposición unido, después de diez, once meses de gobierno del kirchnerismo, que suele ser el tiempo donde desarrollan toda la artillería para dividir a la oposición".

“Hoy Juntos por el Cambio, a nivel nacional, está más fuerte que antes inclusive y no tiene que ver con el tema provincial. Es más, el acuerdo en Mendoza siempre fue mucho más amplio que a nivel nacional. Aquí hay sectores de la izquierda moderada que integran Cambia Mendoza y que no están a nivel nacional, por ejemplo", agregó.