De Marchi pide la interpelación a Ginés González García

El diputado nacional por Mendoza de Juntos por el Cambio, Omar De Marchi, anunció que solicitará la interpelación del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ya que desde que el gobierno nacional implementó la cuarentena por el COVID 19 hace más de 6 meses, no se cumplieron los pronósticos formulados y además se ha dañado severamente la economía nacional y la de las provincias.

A ello le sumó lo sucedido la semana pasada en la provincia de Buenos Aires que de un día para el otro contabilizó 3.500 decesos que no estaban debidamente registrados, "Acá tenemos ocultamiento y/o ineficiencia de datos, ambos son de una extrema gravedad política e institucional. Por ello la sociedad argentina tiene el derecho a saber cómo se está gestionando la pandemia, caso contrario se lesiona la transparencia y credibilidad", enfatizó De Marchi.

Con respecto al desacierto en los pronósticos por parte de Ginés González García, recordó que en marzo el ministro dijo que él creía que el COVID iba a llegar más tarde, no que iba a llegar antes de terminar el verano. "Después le erró con la disminución de casos, luego con la llegada del pico y ahora con el registro de decesos, mientras, extienden una y otra vez la cuarentena sin resultados a la vista. Aparte empeoraron todos los indicadores económicos. Están afectando la educación y la libertad de los argentinos. Apelan al miedo más que a la gestión.

En el plano sanitario, De Marchi también expresó su preocupación por la falta de información sobre la evolución de otras dolencias. "Todo lo que se difunde es sobre este virus, pero me pregunto qué pasa con la atención de las otras afecciones. No existen planes para registrar y gestionar las alternativas de pacientes con otras patologías. Los planes de vacunación están paralizados. ¿Tenemos los profesionales suficientes? ¿Cómo se los prepara?. ¿Ahora cuando estamos por cumplir 200 días de cuarentena descubren que faltan terapistas?. No veo un plan sanitario integral. Salud es prevenir, planificar, no coartar libertades. Si falta personal para cubrir alguna especialidad, el gobierno debe arbitrar los mecanismos de incentivo para que dicha especialidad sea atractiva", resumió.

El diputado mendocino señaló que "a la luz de los resultados vemos que no alcanzó con encerrarnos en casa, por eso estoy solicitando la interpelación de Ginés González García para que rinda cuentas en el recinto de la Cámara. Lo que vivimos ya no sólo es un problema sanitario, es un serio problema de falta de gestión".

Finalmente expresó que de no corregirse el rumbo, este fenómeno tendrá consecuencias por años en salud, en lo productivo y en la economía y en la calidad de vida de nuestra sociedad.