De Marchi, en carrera hacia 2023 apoyado por la Fundación Pensar

Alrededor de mil participantes, entre los que se encontraban empresarios, productores, ejecutivos, educadores, ciudadanos, legisladores de la Provincia y de la Nación y dirigentes políticos del PRO y de otros partidos, constituyeron el público expectante que aceptó la convocatoria de la Fundación Pensar “para evaluar y despedir el 2021”, según rezaba la invitación que fue girada a los periodistas.

En realidad, el importante cónclave fue una movida para analizar la actualidad de la provincia e invitar a los mendocinos a que aporten ideas sobre cómo dar respuestas a esa realidad y que lo sienta el mismo ciudadano.

Una verdadera conformación de equipos de trabajo que tendrán la tarea de penetrar en cada rincón de Mendoza para comenzar a dar forma a una sólida propuesta que constituirá la punta de lanza de la precandidatura a la gobernación de Omar Bruno De Marchi.

Un aspecto que nadie negó; es más, se percibía en el ambiente a penas uno ingresaba al imponente salón del entrepiso de un hotel cinco estrellas del microcentro donde se desarrolló el encuentro.

Con mesas distribuidas en la entrada del salón, dirigentes y abogados aglutinados en la fundación explicaban pormenorizadamente el sentido y cómo utilizar la boleta única papel que fue presentada la semana pasada en el Senado provincial como proyecto de ley del Poder Ejecutivo, pero que en realidad es una idea que fue presentada alrededor de cuatro años atrás por el entonces intendente de Luján de Cuyo y presidente del PRO provincial, Omar De Marchi.

A medida que llegaba al evento, la gente pudo hacer un simulacro de votación de la boleta con urna y todo, con la idea de que los asistentes se fueran del lugar con un absoluto conocimiento de este método que podría utilizar la Provincia en el 2023 y lo pudieran transmitir a sus allegados.

El evento tuvo una orientación clara y precisa: un convite a la participación de todo tipo de voluntad que aporte a la educación, al crecimiento y al bienestar de la gente.

Fue abrir las puertas del PRO por intermedio de la Fundación Pensar, actitud que se extendió a otros dirigentes políticos y por eso se vio a los demócratas Mercedes Llano y Guillermo Mosso; al dirigente de la Coalición Cívica Gustavo Gutiérrez y al senador de MasFe Héctor Bonarrico. Además, participaron instituciones emblemáticas de la vida de Mendoza, como la UIM, representada por su presidente, Matías Díaz Telli.

El legislador estuvo rodeado de dirigentes políticos, sociales y de la producción.

Seis regiones con cuatro formas de participar

El Ciudadano estuvo en el encuentro y el primer diálogo periodístico lo mantuvo con el presidente de la Fundación Pensar, Germán Vicchi, quien sobre la convocatoria dijo: “Presentamos un plan que elaboramos hacia el 2030, con el que llegaremos a todos los departamentos de la provincia”.

—¿Cómo es eso?

—Hemos dividido a la provincia en seis regiones con características similares y buscamos que los ciudadanos de cada departamento puedan participar. Para eso nuestros asesores han confeccionado en el proyecto con cuatro formas distintas de participación.

—¿Me da más detalles?

—Las cuatro formas de participación que hemos ideado están relacionadas al tiempo que cada uno pueda invertir en ayudar y contribuir. Esto es que la primera forma sería a través de entrevistas a actores relevantes de todos los sectores que hacen a la vida de la provincia. La segunda, el análisis de los contenidos que surjan de dichas entrevistas en donde se va a poder ver cuál es la problemática y las posibles soluciones. La tercera es a través de los contenidos, es decir todo lo que vamos a comunicar en redes de la Fundación; y la cuarta forma sería de información territorial o de campo.

—¿La Fundación es la punta de lanza del PRO?

—Yo le diría que es la usina de ideas del PRO. Esto significa que a través nuestro se busca la elaboración de políticas públicas y, obviamente, lo que intentamos es llegar a todos los habitantes de la provincia, es decir que buscaremos solucionarle los problemas a la gente.

“El PRO busca un horizonte de unidad en la provincia”

Tal cual lo repite cada vez que tiene la posibilidad de hacerlo, la titular del PRO nacional, Patricia Bullrich, resalta “ser más en carrera para ensanchar la cancha”. Una cuestión que los dirigentes mendocinos no lo encasillan en candidaturas, sino en la suma de personas que, sostienen, son valiosas en su aporte.

Así lo expresó a nuestro diario la exsenadora provincial y actual edil de Luján de Cuyo Cecilia Páez, quien aseguró que “esta es una apertura para la ciudadanía, para profesionales y todas las personas que puedan aportar ideas y proyectos para que Mendoza siga creciendo”.

“Las puertas están abiertas de par en par en toda la provincia para que cualquier persona que tenga una idea la pueda desarrollar en la Fundación Pensar. Este es el comienzo de una verdadera propuesta participativa abierta a la ciudadanía”, remarcó la dirigente.

—¿Hay unidad de criterio en el PRO mendocino?

—Sí lo hay y no podemos estar ajenos a lo que se muestra con los grandes liderazgos a nivel nacional, donde vemos muchos cuadros preparados para volver a gobernar.

“Y creo que el desafío está puertas adentro en estos dos años que quedan. Ordenar nuestras estructuras, seguir preparándonos y aceptar los desafíos que la ciudadanía nos ponga por delante. Yo creo que mientras más seamos en la carrera, como dice Patricia (Bullrich), todos a la cancha, mejor”, agregó.

Mendocinos identificados con los inconvenientes de Mendoza

Antes de su participación central en el concurrido cónclave que sirvió de demostración de fuerza política y convocatoria para los observadores de la política mendocina, El Ciudadano tuvo un breve contacto con el diputado nacional Omar De Marchi, quien al preguntarle si considera que la iniciativa de la Fundación Pensar promueve una llegada más profunda del PRO a los mendocinos, dijo: “Más que identificado con el PRO, el mendocino tiene que identificarse con los inconvenientes que tiene Mendoza y enfocarse en encontrar las soluciones”.

—¿Por eso la presencia de otros dirigentes políticos?

—Por supuesto, más allá de los partidos hay que tener en estos tiempos la apertura y la pluralidad suficiente para poder llegar todas las expresiones. Porque las transformaciones profundas de la provincia y del país, inclusive, necesitan de acuerdos profundos.

“No se producen transformaciones profundas con acuerdos parciales o dejando a una mitad afuera. Creo que el esfuerzo que todos tenemos que hacer en este tiempo hacia adelante es tratar de enfocarnos en poder conciliar, en poner mesas para que nos sentemos muchos alrededor de ellas”, remarcó el legislador nacional.

—De todas maneras, ¿aquí se lanza nuevamente el desafío de gobernar?

—Es importante no poner el carro delante del caballo. Hacen falta dos elementos centrales para que un gobierno funcione: un buen plan y buenos equipos, y estamos trabajando en este momento en eso. Llegado el momento, que será en 2023, nos sentaremos a intentar coordinar quiénes ocuparán los espacios. Pero le aclaro que por más que nos matemos peleando por los espacios, si no hay planes y no hay equipos calificados seleccionados previamente, el éxito es difíc

—Su pelea y la del PRO por la provincia, ¿será dentro de Cambia Mendoza?

—(Abre los ojos, hace un gesto que termina en sonrisa y dispara rápidamente) Será dentro de la provincia de Mendoza.