Cristina Kirchner confirmó que no irá al búnker del Frente de Todos

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que no asistirá al búnker del Frente de Todos en la noche de este domingo cuando se conozcan los resultados de las elecciones.

A través de su cuenta de Twitter, dijo "Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas".

La expresidenta no viajó para votar a Santa Cruz también por recomendación médica. Si bien tiene una buena evolución tras la histerectomía que le hicieron el pasado 4 de noviembre, sus médicos le aconsejaron no subir a un avión.

El Frente de Todos usará como comando de campaña el Complejo Cultural “C”, en el barrio porteño de la Chacarita, tal como lo hizo en las PASO de septiembre y también en las elecciones presidenciales de 2019.

En tanto, el presidente Alberto Fernández espera los resultados en Olivos junto a sus colaboradores más cercanos y no pisará el búnker hasta pasadas las 21. Axel Kicillof recibió en la gobernación bonaerense a la primera candidata a diputada Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollan y la mesa de confianza del mandatario provincial

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Interior, igual que en las primarias, pasadas las 21 se comenzarán a conocer las primeras tendencias oficiales y las dará el ministro Wado De Pedro en conferencia de prensa desde el centro de cómputos del escrutinio provisorio que volverá a funcionar en la sede del Correo Argentino en el barrio de Barracas.

La esperanza del Frente de Todos es remontar las elecciones a partir de simpatizantes peronistas que en septiembre no participaron.