Crisis en la Legislatura por el crimen de Florencia Romano

Como no se había visto hasta ahora, todos los bloques que componen la oposición se plantaron en el Poder Legislativo provincial para analizar la actitud del oficialismo de no dar lugar a que se presenten el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, y el director General de Policía, Roberto Munives, para que expliquen todo lo actuado en el caso Florencia Romano. También, avisar que no habrá otro tema legislativo para tratar, hasta tanto no se presenten los funcionarios aludidos y advertir que si no lo hacen se recurrirá a la fuerza pública para que se concrete su presencia.

Desde el otro lado de la barricada parlamentaria no anduvieron con protocolo alguno en responder con munición gruesa, cuando sostienen que la oposición está haciendo un descarado y demagógico uso político del caso Florencia Romano. Además, señalan directamente a la oposición de ser responsable del ataque a los tres edificios de los poderes del estado mendocino, sin especificar puntualmente cuál o qué entidad política tiene absoluta responsabilidad.

Más allá, que el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, apuntó sin titubeos a la agrupación justicialista La Cámpora.

En la conferencia de prensa en la que estuvieron diputados, senadores del Frente de Todos, Ciudadanos por Mendoza, Protectora Fuerza Política y el Frente de Izquierda de los Trabajadores, no dejaron dudas que esta movida opositora será muy fuerte sobre el frente Cambia Mendoza. Al respecto, la vocera designada para expedirse en nombre de todos los legisladores fue la diputada Verónica Valverde (PJ-UC), quien dijo: “Es muy grave y preocupante lo que ha pasado con la nena Florencia Romano. Esto no queremos que vuelva a suceder nunca más en esta provincia y entendemos que para poder lograr esto es necesario escuchar a quienes son responsables de las fuerzas policiales. Es además preguntarle muchos puntos relacionados con este difícil tema y escuchar qué nos contestan”.

Piden la presencia de Levrino y Munives.

Al respecto del diálogo legislativo y si el mismo se ha interrumpido, respondió: “Nosotros somos oposición y así nos ha votado la gente. Para que se puedan marcar aquellas cosas que nosotros entendemos que no se hacen bien y colaborar cuando las cosas están bien hechas. Además de aportar a que las cosas se hagan cada vez mejor, por eso entendemos que no se ha roto el diálogo. Sí respondemos que el diálogo desde quien tiene responsabilidades de Gobierno no se da, nosotros marcamos que hasta que no hablemos de esta situación, nosotros no hablaremos de ningún otro tema”.

Finalmente, y al consultarle qué hará la oposición si los funcionarios solicitados para rendir informes por el caso Florencia Romano, no van, respondió con severa advertencia: Han agotado todas las vías administrativas, vale decir que se han hecho pedidos de informes, se han realizado llamados telefónicos entre autoridades de bloque, legisladores y pedido de reuniones, la respuesta hasta ahora ha sido el silencio. Pues bien, si ellos no responden, nosotros vamos a hacer uso de la fuerza pública para que se hagan presente ante la Comisión de Derechos y Garantías de ambas cámaras”.

Acusan a la oposición de hacer uso político

La voz del Frente Cambia Mendoza la asumió el senador Diego Costarelli, quien aseguró: “No me sorprende en lo más mínimo la actitud de la oposición, sobre el caso que he seguido atentamente en todos sus hechos. Incluso y fundamentalmente la responsabilidad asumida por el Ministerio de Seguridad, que ha separado y sumariado a la persona que cometió ese error. Mientras, los delincuentes están totalmente presos”.

Cuando se preguntó de los hechos de violencia de la tarde noche del viernes pasado, respondió: “Nosotros no avalamos los hechos de violencia posteriores a la marcha del viernes y hasta hoy y hasta aquí no he escuchado a ningún dirigente opositor repudiar los hechos de violencia que se produjeron en el Poder Judicial, en la Casa de Gobierno y en la Legislatura. A ellos los hago responsables de todo lo que pasó en el ataque a los tres edificios, es decir, a la oposición”.

Al observarle que la oposición advirtió que utilizará la fuerza pública para que el ministro de Seguridad y el jefe de la Policía concurran a la Legislatura, muy molesto, contestó: “Tenemos la potestad y la facultad del Gobernador de traer o no a un ministro. La oposición debe entender que hay que ganar las elecciones y eso es parte de la democracia. Esto funciona por mayorías y minorías en la votación de las leyes y traer a los ministros aquí para dar explicaciones ante la Legislatura, esto es así y ellos hacen un mal uso de estos mecanismos legislativos”.

Posteriormente el legislador a modo de reflexión dijo: “Le pregunto a la oposición, dónde queda el dolor de esa familia, dónde queda después de todo este circo. Una acción que no le gusta a la gente, porque aquí no se quiere eso que hace la oposición, uso político del dolor del femicidio de una adolescente”.