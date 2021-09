En vísperas a las elecciones generales del 14 de noviembre, Alfredo Cornejo visitó el departamento de Rivadavia, para brindarle todo su apoyo al Frente Cambia Mendoza, quien se impuso en las PASO como en gran parte de la provincia de Mendoza. Antes de recorrer las calles de la ciudad y almorzar con militantes, el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, dialogó en exclusiva con El Ciudadano, dando su opinión del aspecto político y social de la Argentina y criticó con dureza al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"Vine a visitar al intendente Miguel Ronco y a todo su equipo, dándole el apoyo con vistas al 14 de noviembre. Creemos que es una elección trascendente en lo nacional. Si queremos reorientar al país en otra dirección, Cristina tiene que perder mayoría en senadores. Si se repiten los resultados de las P.A.S.O., Cristina queda con 35 senadores, no tiene quórum propio y el gobierno se ve obligado a negociar un nuevo rumbo del país, en materia internacional, en política económica y en el enfrentamiento de la pandemia", comentó Cornejo en el inicio de la entrevista.

Al respecto de su crítica al gobierno nacional de turno, amplió: "Ya vimos como influyó la política internacional en la compra de vacunas. Se compró una vacuna que no tiene segunda dosis o que no tenía la cantidad de segundas dosis que se necesitaba. Hoy no la están reconociendo en Europa, han parado el proceso de validación de la Sputnik V en países muy relevantes del mundo. ¿Y quién es la que tiene el poder para orientar al país? Cristina Fernández de Kirchner".

Ante la consulta sobre qué balance hace de las P.A.S.O. realizadas el 12 de septiembre, acotó que "fue muy satisfactorio. El pueblo está votando con bastante autonomía. Aún influye el aparato estatal en algunos sectores como en el conurbano bonaerense o en algunas provincias donde hay más estado que sector privado. Hay ciudadanos autónomos que tienen más flujos de información, que haya más medios de comunicación hace que los ciudadanos voten con mayor libertad".

Fotos: Gentileza (Prensa Rivadavia)

Mientras que los cambios que hubo en el gabinete y las últimas medidas económicas y sanitarias que tomó el Ejecutivo Nacional, para Cornejo "pareciera que se ha terminado la pandemia. De golpe y porrazo. Hace unos días atrás, nos metían miedo con que no se podía cerrar el sobre con saliva en las elecciones. Y ahora se liberan todas las actividades a nivel nacional".

"Celebro las aperturas, pero se ve que están en el marco de una nueva improvisación del gobierno. Respecto a los cambios en el gabinete, es solo la cosmética, es cambiar nombres, pero si no se cambia la orientación, es más de lo mismo. La inflación es demoledora, deberían concentrarse en ver cómo la bajan. Las medidas no las resolvieron antes y ahora tampoco, son medidas que no otorgan resultados", agregó.

Finalmente, el candidato a senador nacional por Mendoza, cerró la charla siendo muy contundente: "Es importante que, en las elecciones del 14 de noviembre, el gobierno reciba el golpe para que se sienta obligado a cambiar. Es una elección relevante a nivel nacional, más allá de lo que pueda pasar en las provincias y en los municipios. Todo voto en contra de nuestro frente, es ayudar a Cristina. La dispersión del voto opositor en distintas fuerzas, es apoyar indirectamente al Frente de Todos", sentenció.