Cornejo negó que esté votando menos gente en las PASO

El Presidente de la UCR, actual diputado nacional y precandidato a senador nacional por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, votó en la escuela Dr. Julio Lemos del departamento de Godoy Cruz, minutos pasadas las 10 de este domingo.

Luego de ejercer su derecho, el candidato se refirió principalmente al tema del horario en el que deberían empezar a conocerse los resultados de los comicios y también se refirió al padrón que suele votar en elecciones legislativas.

"He hablado con el ministro del Interior en nombre de todos los partidos de nuestro frente a nivel nacional, sobre que hay que cumplir una acordada de la Cámara Electoral para que a las 21 se estén subiendo los resultados. La responsabilidad de informar es del Gobierno según la ley electoral pero está regulado por la Cámara Electoral. A las 21 deberán subir a información que tengan y eso es lo que le hemos pedido al ministro, ‘Wado’ De Pedro", destacó Cornejo.

"La respuesta de él (De Pedro) fue que esperan que los comicios se den con normalidad, pero no pueden prever que por los protocolos COVID-19 no se retrase más la votación por lo tanto el escrutinio, cuestión que a nosotros no nos parece que vaya a ocurrir, salvo que la gente esté votando después de las 18 y no tiene ningún sentido que eso pase" argumentó Cornejo.

"Creo que en Mendoza y por labor de nuestro fiscales a las 20.15 o 20.30, podemos estar teniendo los resultados con gran exactitud".

"Votar es un derecho, no solo una obligación, es un derecho cívico que tienen los ciudadanos y sería muy bueno que lo ejercieran. Es su derecho a influir sobre el poder político de la Argentina, ahí está la utilidad", destacó Alfredo Cornejo.

“En las elecciones ejecutivas, en general en Mendoza vota entre el 75% y el 85% y en las legislativas, votan entre el 70% y el 75% del padrón. Estas suelen tener tres o cuatro puntos menos de asistencia y no veo que esto sea un fenómeno especial, creo que es razonable que en el medio de una pandemia, hay gente que no teniendo la obligación de votar, no vaya a votar o gente que por miedo al contagio tampoco lo haga”, razonó el precandidato a senador nacional por Cambia Mendoza.

"Hasta el día de la fecha, el número de votantes registrados en las mesas, es similar al de otras fechas, así que no sé porque hablan de que ha votado menos gente, miremos a la noche los resultados", pidió el político ante los medios de comunicación.

Fiscales en el cuarto oscuro

“Puede ingresar un solo fiscal por partido al cuarto oscuro y creo que nosotros estamos muy bien, con fiscales en todas las provincias, así que vamos a tener ese cómputo rápido. Pero en general lo que se ha restringido, es la cantidad de apoderados en escuelas, que antes eran muchísimos”, detalló el candidato Cornejo.