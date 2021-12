Consenso Fiscal 2022: Mendoza no subirá los impuestos

El gobernador Rodolfo Suárez junto a sus 22 pares (a excepción de Horacio Rodríguez Larreta) firmaron el Consenso Fiscal para el 2022. Esta nueva propuesta habilita a las provincias a aumentar impuestos (como Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos) por encima de lo que se acordó en el Consenso Fiscal 2017, así como también a implementar un nuevo “impuesto a la Herencia”.

Para conocer en detalle como impactará este nuevo acuerdo en la provincia, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, explicó en el programa En la mira por FM 91.7 el contexto en el que se llevó a cabo la firma de este pacto fiscal: “Las provincias firmaron voluntariamente con la autonomía que tienen. Sí es cierto que, en la mayoría de los casos, no tener esta firma y tensar la relación con el Gobierno nacional puede perjudicar, sobre todo, aquellas provincias que no estamos alineadas en algunas cuestiones particulares de refinanciaciones o reparto de fondos y la realidad es que no está bueno, en este contexto, tensar más la relación”.

La inquietud de todos los ciudadanos es qué va a pasar con los impuestos. Al respecto, el gobernador Rodolfo Suarez ya había anticipado que en Mendoza “no se crearán ni aumentarán impuestos”, y se ratificará la ley Impositiva aprobada por la Legislatura para el 2022.

En ese sentido, Fayad confirmó la determinación del mandatario: “El año que viene será la sexta vigencia de una norma impositiva con rebaja de impuestos y sin subas. Con lo cual, si somos consecuentes con lo que decimos, no vamos a subir impuestos y estamos en la vereda opuesta, tratando de bajarlos lo mejor posible y es importante considerar que las bajas de impuestos no se pueden anunciar solas, si un gobierno no baja de gasto, ninguna baja de impuesto es creíble, sobre todo a nivel provincial”.

“Nosotros no tenemos la máquina de imprimir billetes y los mercados financieros están bastante complicados para financiar cualquier tipo de gastos, sobre todo los gastos corrientes. Entonces, las bajas de impuestos, si no se analizan en conjunto con una baja de gastos no son creíbles. En este aspecto, venimos también hace mucho tiempo poniendo mucho énfasis en la disminución del gasto corriente ,y gracias a que hemos podido hacerlo, también hemos podido mantener o bajar las alícuotas de varias actividades de Ingresos Brutos, por ejemplo", agregó.

Durante la entrevista, el joven ministro también hizo referencia sobre el reparto de fondos nacionales “Nosotros en lo que es coparticipación, en términos per cápita estamos segundos o terceros en la tabla de abajo para arriba, con lo cual por distintas razones a Mendoza le están llegando menos fondos que a otras provincias y la realidad es que no tenemos diferencias con las demás jurisdicciones que expliquen las diferencias en la recepción de fondos.”

Economía mendocina en el 2022

Con respecto a las perspectivas económicas en la provincia para el 2022, Fayad indicó: “Somos optimistas para la provincia, pero no muy optimistas para el país. Acá probablemente concluya el rebote luego de la pandemia, pero en muchos casos no estaremos en los niveles pre pandemia. Estamos apostando a que Mendoza recupere un poco más el nivel de actividad, pero el crecimiento genuino que se logra con inversiones, confianza y reglas claras, en muchos aspectos dependemos de la suerte en la macro economía nacional”.