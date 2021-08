Conflicto por la precandidatura a senador nacional de Rodolfo Suarez

La precandidatura a senador nacional de Rodolfo Suarez, por su condición de gobernador provincial, quedó indefinida por ahora, de acuerdo a la decisión del juez electoral Walter Bento de rechazar una impugnación presentada por la agrupación Vamos Mendocinos.

Este frente integrado por los partidos Demócrata, Coalición Cívica y Éxito, plantea que la postulación de Suarez está prohibida por la Constitución de Mendoza. El magistrado dijo que, por ser una forma de elección interna, esa impugnación corresponde a otra lista dentro de Cambia Mendoza y no a una agrupación externa. Esta decisión deja pendiente una definición sobre si hay violación del texto constitucional mendocino.

La decisión de Bento no dejó conforme a ninguna de las partes. A los radicales, porque querían que se avalara la presencia del Gobernador en la lista y no quedara abierta la puerta a otra impugnación después de las PASO. Y a los de Vamos Mendocinos, porque para ellos no hay diferencia de jerarquía entre las PASO y las generales, en cuanto a la legitimidad de los candidatos.

Relativo interés de la gente

Atribulados, los mendocinos –por cientos de problemas muy serios– serán, a partir de unos días, el centro de la batalla abierta de las campañas electorales totalmente desatadas.

En medio de ese ruido de la política, aparece la discusión sobre la legitimidad de que algunas personas puedan o no ser candidatos a algún cargo, primero en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y después en las elecciones generales.

Aunque a muchos no les guste ir tantas veces a votar, igual hay que hacerlo porque es obligatorio, y si bien en las PASO fueron estatuidas para que todos los ciudadanos habilitados para votar eligieran previamente a los candidatos preferidos del partido que fuera, y así evitar que cada agrupación se entreverara en disputas interminables y paralizantes, o, lo que es peor, que se designaran candidatos por procedimientos poco transparentes.

Las PASO, formalmente organizarían las listas de candidatos de todos los partidos y frentes, pero también sirven de encuesta que preanuncia los resultados de las elecciones generales de las que sí saldrán las personas que ocuparán cargos, esta vez solamente legislativos.

Cuando una contundente mayoría se inclinó en 2019 que Alberto Fernández fuera el candidato a presidente del Frente de Todos y muchos menos optaron por elegir a Mauricio Macri como candidato de Juntos por el Cambio, quedó claro quién iba a tener más votos en octubre de ese año, y así fue.

Nombres y caras convocantes

Por eso es que a los partidos y frentes les interesa convocar a la mayor cantidad de votantes en esta elección previa a las generales.

El frente Cambia Mendoza concurre a las PASO con, por lo menos, tres listas que pugnarán por ser elegidos candidatos a los cargos de senadores nacionales, diputados nacionales, senadores provinciales, diputados provinciales y concejales de los municipios. En todos los casos, para renovar la mitad de las bancas, excepto en el Senado nacional que se renueva un tercio de la cámara y, esta vez, le toca a Mendoza renovar a sus tres senadores, de los cuales, tras las elecciones generales de noviembre, entrarán dos por el partido que obtenga el primer puesto y uno por el que salga segundo.

Por eso se presenta una lista con tres –por ahora– precandidatos, suponiendo que el tercero quedará como suplente en caso de que cada vacante alguno de los cargos titulares.

En este último caso, una de esas listas lleva como candidato a Alfredo Cornejo, Mariana Juri y Rodolfo Suarez. Todo parecería normal, pero la presencia del Gobernador provocó diferentes reacciones y reclamos.

En el acto de presentación, realizado semanas atrás, se dijo que la presencia del mandatario prestigiaba la lista por la buena imagen que tiene y que “los radicales pueden mostrar a sus exgobernadores sin tener que ocultarlos”.

La traba constitucional

Pero la situación tiene otros condimentos, porque el Artículo 115 de la Constitución mendocina dice que ni el Gobernador ni el vice pueden ser reelectos para el periodo siguiente, tampoco pueden serlo los parientes directos.

Y se agregó en el último párrafo, que el mandatario saliente no puede ser designado senador nacional hasta después de un año de finalizado su mandato. Esta condición es la que ha sido esgrimida en la impugnación que describimos al principio, pero que también se planteó en diversos círculos políticos.

Desde el radicalismo se argumentó que ese artículo cayó en desuso desde que los senadores nacionales no son más elegidos por las legislaturas provinciales, como lo eran antes de la reforma de la Constitución nacional de 1994. También se abundó con la excusa de que en su momento se recurrió a ese precepto para evitar presiones del Gobernador saliente para ser designado senador.

Tal pretexto sería reconocer que, hasta 1994, no había en las provincias una buena calidad institucional, Mendoza incluida.

En las mismas discusiones se reflotó el concepto de la preeminencia jerárquica de la Constitución nacional sobre la provincial en cuanto a establecer los requisitos y la forma para ser elegido para un cargo de índole nacional, algo que es así, pero parece haber sido descubierto con 105 años de retraso.

No obstante, el requisito está escrito y el conflicto interjurisdiccional realmente existe, pero, para que quede definitivamente saldado, debe haber una declaración expresa de inconstitucionalidad por parte de un tribunal de cualquier instancia.

Eso es lo que pretendían ambas partes, que Walter Bento se expidiera y dejara zanjada la cuestión, aunque siempre iba a quedar abierta la vía de la apelación, recurso que el apoderado de Vamos Mendocinos, Aldo Vinco, ha anunciado que hará.

Argumento peligroso

El apoderado de la lista del frente Cambia Mendoza, Juan Pablo Cebrelli explicó abundantemente las razones para sostener a Rodolfo Suarez la candidatura. Entre otras, invocó al Pacto de San José de Costa Rica en lo referente al derecho inalienable a ser elegido para ejercer cargos públicos en un sistema democrático.

Sin embargo, si se aplicara en forma absoluta ese derecho, podría ser invocado, como efectivamente lo ha sido, para sortear los impedimentos para una reelección indefinida en diferentes puestos, alternando el principio democrático de alternancia el poder, que es la verdadera garantía de igualdad de oportunidades.

Posibilidades reales de Suarez

Si Cornejo es elegido senador nacional, su mandato tiene una duración de seis años, pero se especula que, cumplidos dos años, podría optar para postularse a un cargo ejecutivo y dejar su banca.

En ese caso, el Gobernador, que en 2023 ya cumple su mandato, debería reemplazarlo en la banca de senador nacional hasta finalizar el periodo en 2027. Esto, claro está, ocurriría hipotéticamente mucho antes de que pase un año.

Pelea por las colectoras

El juez Walter Bento también tiene en sus manos decidir si son legales las boletas que presentan diferentes listas de candidatos de un solo partido en las PASO de concejales, pero que reportan a un mismo candidato en la cabeza.

Tal es el caso del PJ de presentar varias papeletas con distintas propuestas a concejales, pero con Fernández Sagasti.