Cobos pidió por la fórmula que dé "mayor beneficio a los jubilados"

El senador Julio Cobos participó ayer del Plenario de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en la que se trató la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, del que participaron como invitados el ministro de Trabajo Claudio Moroni y la titular de la ANSES, María Fernanda Raverta.

Con respecto a este tema, el mendocino propone la convivencia de las dos fórmulas, tanto la que se había promulgado por ley durante el gobierno de Mauricio Macri como la que propone el oficialismo, y en cada caso aplicar la que resulte más beneficiosa para los jubilados en ese momento.

En diálogo con CNN Radio Mendoza, explicó: “Sobre la movilidad jubilatoria hay muchas dudas, porque son versiones periodísticas, así que ya teníamos dudas para plantear al ministro, referidas primero a la evolución actual, porque ellos criticaron tanto la fórmula anterior que aprobó el Congreso, basada en el 70% de la inflación y el 30% de la evolución salarial, que se suspendió esa movilidad por decreto”, y agregó: “Nuestros números nos llevan a decir que todos los aumentos que han dado están por debajo de lo que hubiera sido aplicando la fórmula. Nuestras cifras ascienden a un ahorro, para no llamarlo ajuste, de $150 mil millones, que se ahorró el Gobierno en virtud de no aplicar la movilidad”.

El exvicepresidente de la Nación manifestó que con la fórmula anterior el aumento anual para los jubilados hubiera sido del 42,12%; “pero para la directora ejecutiva de la ANSES, licenciada Raverta, es superior a esto el aumento otorgado. Sin embargo, habla del 35,3% para el 75% de los jubilados y queda otro 25% que han recibido mucho menos.

Entonces necesitamos saber cuánto le da la ANSES aplicar la fórmula anterior, para compararlo con el resultado de los aumentos por decreto”, y “de ahí en más se puede hacer la simulación de si hubo necesidad de mayores recursos de lo que preveía la fórmula o sí resultaron menos”.

Además, Cobos dejó oír su queja por el funcionamiento del Senado: “habíamos sido citados ayer, a las 14, la comisión de presupuesto y trabajo y sin ningún motivo especificado una hora antes se suspende la reunión y se pasa para hoy a las 11”. También explicó que “la ley tiene varios errores, dice aportes en función de la evolución de los aportes tributarios y los aportes tributarios son los impuestos específicos, pero el 60% de lo que tiene la ANSES son contribuciones, no son impuestos, son aportes patronales y personales”.

“También el ripte no contempla los aumentos no remunerativos, no los refleja. Por ejemplo, los empleados de comercio en septiembre han celebrado un acuerdo que está homologado y entre lo que se le da son seis cuotas de $5 mil no remunerativos, es decir, no aportan, no van a los recursos de la ANSES y también no se refleja en la evolución del ripte”, concluyó.

Portezuelo del viento

Otro de los temas que abordó fue el nuevo conflicto por Portezuelo del Viento, a partir de la decisión del ministro del Interior, Wado de Pedro, de favorecer a La Pampa en su pedido de nuevos estudios.

Cobos respondió sobre la propuesta de Omar de Marchi de abandonar el COIRCO: “Mendoza debe insistir y defender esa obra. Son comités que funcionan pero no deben perjudicar el desarrollo del avance de las obras y sobre todo, cuando se tergiversa. Lo mejor que le puede pasar a un río es regularlo y bien, y es lo que ocurre porque hoy toda esa agua se pierde en el mar a través del Río Colorado, entonces qué mejor que guardarla para la época que se necesite”, expresó, y agregó: “Es una expresión política la de De Marchi, pero tendría ventajas y desventajas una decisión de este tipo, cuando lo que debemos profundizar es el avance de la regionalización, trabajar en conjunto en cuestiones que nos unan y en muchos casos los ríos, que son recursos naturales comunes que tenemos que compartir”.

Consultado sobre si el gobierno nacional tiene preferencias por otras provincias, remarcó: “No me cabe la menor duda. Al mismo tiempo que dice que le sacará recursos a la Ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia, y Mendoza, ahora con la excusa de un nuevo impacto ambiental, se demoran esas obras, me parece que no está actuando ecuánime”.

Finalmente, se refirió a las obras para nuestra provincia en el Presupuesto 2021: “Las obras tienen que ver con la doble vía a San Juan, lamentablemente hay obras que no están y que hemos reclamado como el tema de la 40 Sur, que está judicializada, lleva casi cinco años y es imposible el tránsito desde Bardas Blancas hasta el puente sobre río Barrancas”, y concluyó: “No hay nada sobre la Ruta 188... muy pocas obras”.