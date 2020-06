Chispazos entre la UCR y el PJ por Portezuelo

La obra Portezuelo del Viento parece haberse transformado en un coto de caza político, cuando la sensatez común de los mendocinos indica esfuerzos en común de todos los que vivimos aquí. La excepción de esto último la constituyen todos los empresarios, industriales y productores, que muy preocupados, han salidos muy decididos a defender la nave insignia de la obra pública y de producción hidroeléctrica de la historia de Mendoza.

En las últimas horas, dirigentes radicales salieron con los tapones de punta a cuestionar severamente la postura del presidente del Partido Justicialista distrito Mendoza, Guillermo Carmona. No era para menos, si uno se ajusta a lo plasmado por el matutino El Diario de la Pampa, donde se mostraba la posición de Carmona y detrás de él, por su representatividad, todo el justicialismo mendocino.

Los colegas de la prensa escrita pampeana tomaron declaraciones vertidas por el dirigente justicialista en el programa En la Mira de CNN Radio Mendoza. Ahí fue entrevistado por Vicente Calisaya sobre la posición del PJ mendocino ante lo que está ocurriendo con Portezuelo del Viento, donde para los periodistas de El Diario, Carmona habría afirmado: “Si seguía se iba a convertir en un monumento a la corrupción”. Propuso acordar en lugar de seguir “nuevas batallas desgastantes e infructuosas".

El presidente del PJ mendocino se pronunció por buscar “acuerdos duraderos y productivos” con las provincias que comparten el río Colorado, como La Pampa, en lugar de continuar con “una guerra” por los recursos hídricos. "Se transformó de una obra a favor de Mendoza en una obra en contra de sus vecinos", admitió.

En otro tramo del amplio escrito periodístico se destacó: “El dirigente peronista rompió el cerco en la defensa cerrada de Portezuelo de la dirigencia mendocina. Justificó la decisión del presidente Alberto Fernández de ponerle un freno y sostuvo que se debe acordar con las provincias que cuestionan la obra por la ausencia de un estudio de impacto ambiental integral”.

Más adelante y sorprendidos los colegas plasmaron: “Carmona dijo que la vía que tiene Mendoza para reclamar por la obra de Portezuelo del Viento “no es el mendocinismo. No tenemos que victimizarnos”, sostuvo. Dijo que tiene que acordar con el gobierno nacional y reclamó que “federalismo es acordar con las provincias vecinas y con la Nación en torno a los temas en común. Si bien ratificó los derechos de Mendoza sobre los recursos para la represa, sostuvo que "si todo seguía como venía, se iba a transformar en un monumento a la corrupción por culpa de Cornejo”.

“Información falaz, que no se ajusta a mis dichos”

Lo reflejado por el diario pampeano hizo mucho ruido en todos los sectores de la provincia, principalmente en el Gobierno que por ahora no se expresó y dirigentes de la UCR, que sí se pronunciaron. Como el presidente provisional de Senado, Juan Carlos Jaliff, quien se mostró molesto y dijo: “Increíble, el presidente del PJ mendocino no apoya su provincia”. Después lo hicieron otros legisladores y dirigentes radicales con mayor volumen de virulencia verbal por lo que habría manifestado el dirigente peronista.

Ante esto, El Ciudadano se contactó con Guillermo Carmona, quien observó molestia con El Diario de La Pampa y con algunos portales digitales de Mendoza que se hicieron eco de la crónica. Tras lo cual se le preguntó: ¿Usted defiende el freno a la obra Portezuelo del Viento?

“He manifestado públicamente, a través de las redes sociales, que la información de un diario de La Pampa, tomada por portales digitales de Mendoza, es falaz y no se ajusta a los dichos que he sostenido en la entrevista que me realizó el periodista Vicente Calisaya en su programa En la mira de CNN Radio Mendoza. Valoro enormemente la seriedad del periodista y del medio en el que se desempeña. Lamentablemente la información fue tomada parcialmente en la nota que surgió posteriormente. También distorsiona, con clara intención de perjudicar la posición, no de Guillermo Carmona de manera personal, sino del Partido Justicialista y del Frente de todos.

–¿Cuál es su posición como titular del PJ mendocino sobre la obra?

–Mire, ratificamos en nuestro compromiso, con el cumplimiento del convenio del año 2007, como lo manifesté en la ruta la nota con Calisaya. Del mismo modo nuestro interés y compromiso con que se realice la obra Portezuelo del Viento. Sí, planteamos la necesidad de que la solución del problema suscitado con las provincias vecinas se resuelva desde el diálogo, una posición de concertación y no desde la guerra y la confrontación que el exgobernador (Alfredo) Cornejo viene fomentando desde hace ya largo tiempo.

–¿Su posición es personal?

–La posición del justicialismo y posición del Frente de Todos es de una valoración positiva de todo lo que han aportado figuras como (Arturo) Lafalla, Néstor Kirchner y los sucesivos gobernadores justicialistas de la provincia de Mendoza. Todos a favor de la concreción de lo que dispone el convenio y en favor de la concreción de la obra Portezuelo del Viento. Por eso es que estamos señalando que el camino tiene que ser el de remover los obstáculos que han planteado las provincias vecinas.

–¿Cree que la Nación continuará con el cumplimiento de la obra y los fondos comprometidos?

–Nadie desde la Nación ha dicho que no se vaya a cumplir lo comprometido en los convenios que están vigentes. Lo que se ha sostenido es que hay situaciones previas a resolver, por eso espero que el 26 de junio se pueda avanzar dando un paso adelante en función de un acuerdo con las provincias vecinas. Espero que la provincia de Mendoza y una posición compartida e inteligente nos permita alcanzar acuerdos. Solo espero que cesen los hostigamientos y las descalificaciones de parte del oficialismo provincial contra las fuerzas de oposición, especialmente contra el justicialismo y contra el Frente de Todos.