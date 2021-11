El frente Cambia Mendoza se reunió en San Rafael el mediodía de este jueves y cerró campaña de cara a las elecciones del próximo domingo 14 de noviembre.

Así, sus principales figuras; Alfredo Cornejo, Mariana Juri, Julio Cobos, Pamela Verasay, los candidatos a concejales y legisladores provinciales por la región, acompañados por Rodolfo Suarez brindaron una conferencia de prensa en el hotel Tower Suits del reconocido departamento del Sur.

El gobernador explicó que se eligió cerrar la campaña en el Sur porque el Frente Cambia Mendoza tiene “una visión federal” y también para “demostrar la empatía que tiene el equipo con esta región de la Provincia”, que había comenzado con obras que comenzó el Gobierno de Alfredo Cornejo y que se están terminando ahora.

Por su parte, Alfredo Cornejo candidato a senador nacional expresó que esperan con ansias el resultado del domingo y que "en general, la tradición demuestra que en las generales se suele mantener el resultado de las PASO".

En este sentido insistió en algo que viene diciendo hace algunas semanas: "Están en juego las circunstancias macroeconómicas del país. El cambio de rumbo, de orientación del país. Si no hay un cambio no se ven las cosas concretas".

El exgobernador argumentó su postura: “Si no hay un cambio macroeconómico no puede aparecer el talento de la macro metalmecánica local, el talento de las industrias de conocimiento local, el talento del turismo local. La infraestructura no va a parecer si no hay un cambio macroeconómico" y agregó que más allá de los excelentes manejos en las administraciones municipales y provinciales, se necesita "un cambio de orientación".

“Si queremos detener la inflación no veo que el municipio pueda detener la inflación. Si queremos tener más vuelos no veo que lo pueda hacer el municipio. Si queremos tener más exportaciones, lo pueda hacer el municipio. No veo que si queremos tener más empleo, no lo puede hacer tampoco el municipio. O sea no veo que haya algún cambio mirándolo desde el Municipio”, manifestó.

Las principales medidas que tomaran al llegar al Congreso

Consultado sobre las propuestas que llevara el Frente Cambia Mendoza al Congreso, Julio Cobos dijo: “Lo principal es la descentralización de los recursos, Mendoza recibe el 3,8% de recursos de coparticipación y es importante ordenar las prioridades, además de ir camino a una inflación de un dígito algo que ocurrió en el 2005, había superávit del PBI, dólar competitivo, reservas el Banco Central y balanza comercial positiva".

A esto Mariana Juri sumó: “Es fundamental que el país recupere su conexión con el mundo, no podemos seguir aislados, tanto en materia de exportaciones como también de turismo, las aerolíneas se están yendo del país, necesitamos recuperar la excelente política aerocomercial que se había conseguido entre el 2015 y el 2019 ”.