Bullrich en Mendoza: “Vamos por el 45% de los votos”

Patricia Bullrich llegó este viernes a la provincia de Mendoza, con una agenda cargada de actividades en distintos departamentos. El primero de ellos fue en el este provincial, más precisamente en Rivadavia.

En primer lugar, realizó una conferencia de prensa en la bodega Vizcacheras, junto al presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, y el intendente anfitrión, Miguel Ronco.

Al término de la conferencia, dialogó con El Ciudadano, a lo que respondió: “Vine a acompañar a Alfredo Cornejo, Julio Cobos y a nuestro representante del PRO, Álvaro Martínez, además de todos los legisladores provinciales y nacionales de Juntos por el Cambio. Para nosotros, esta campaña es para conseguir cinco senadores, para que el oficialismo pierda el quórum propio”.

“Queremos y trabajamos por un país productivo. Queremos que esa sea una forma de vida, para crecer, progresar y tener sueños. Y con educación, porque queremos que se hable de educación por el progreso y no por paros”, agregó la exministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri.

Respecto al resultado de las elecciones del 12 de septiembre, Bullrich resaltó que “estamos entusiasmados por lo que estamos viendo en el pueblo. Les cerraron el trabajo y las escuelas, pero se puso de pie en las elecciones PASO. Ahora, vamos en búsqueda del 45% de los votos, que nos permitan ponerle un freno al oficialismo”.

La conferencia de prensa, siguió luego con un brindis realizado en la empresa de transporte Dicetours, con diversas autoridades locales, provinciales y militantes del Frente Cambia Mendoza. Bullrich fue recibida con aplausos, ovaciones y un sinfín de pedidos de fotos: “Hay una sociedad que quiere trabajo y educación. No nos podemos quedar con esta idea de que somos un país decadente y sin futuro. Se vio nuestra lucha y participación en las marchas, que ha generado hoy este reconocimiento hacia mí”, fundamentó.

Sobreseimiento a Cristina

En la rueda de prensa, El Ciudadano le preguntó a Patricia sobre el sobreseimiento de la Justicia Federal a la actual vicepresidenta de la Nación, en la causa por el Memorándum con Irán. La referente política criticó: “Tenía que haber un juicio oral y no lo hubo. No entendemos muy bien cómo se da este sobreseimiento, sobre un juicio que no se hizo. Con lo cual me parece que tendrá una revisión de la Cámara de Casación, porque los procedimientos son tan importantes como el fondo. Y en consecuencia, me parece que ésta no es la última palabra. Por supuesto que respetamos lo que dice la Justicia, pero en este caso, nos sorprende el mecanismo utilizado”.

Mientras que, sobre el fallecido fiscal Alberto Nisman, concluyó: “La causa de la muerte de Nisman aún no termina. Eso hay que recordarlo. No lo conocía demasiado, estuve dos o tres veces con él. En enero de 2015 me llamó y me dijo lo que estaba sucediendo, que nosotros ya conocíamos porque teníamos una fuertísima oposición al Memorándum con Irán. La verdad es que ahí hay una situación histórica. La causa de su muerte aún dice que es homicidio”.