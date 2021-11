Barbeito espera "que hoy se le dé la espalda a lo viejo"

Noelia Barbeito, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), votó en la escuela Osvaldo Borghi de Ciudad.

"Muy poca gente todavía yendo a votar, por el momento nuestros fiscales no nos han informado de problemas, también quiero agradecer a todos los compañeros que colaboran para que las boletas estén y lleguen a todas las escuelas", aseguró Barbeito en declaraciones a FM 91.7.

La referente del FIT hizo referencia a la concurrencia a las urnas y sostuvo que, "no se sabe bien si hay poca gente hasta ahora o no, pero no llama la atención porque todo lo que se habla muchas veces es que después la gente termina reaccionando de formas que no son tan previsibles. Entonces, quizás el malestar, se ha expresado de diferente forma en las votaciones, pero por el momento no podemos sacar conclusiones porque todavía a esta hora (09.30), no hay que sacar pronósticos. Uno siempre tiene en cuenta los números del padrón después del mediodía", dijo la candidata del FIT.

"Nosotros hemos tratado de hacer una apuesta muy importante porque hubo varias fuerzas que lograron superar las PASO, entonces eso puede generar cierta distorsión y nosotros hemos intentado, en ese marco, hacer una clasificación de quien es quien en todo este período, para darle la espalda a lo viejo y poder lograr que exista en esos ámbitos una voz fuerte de lo que viene pasando en Mendoza, desde hace muchísimo tiempo", contó Noelia Barbeito.

"Esperemos que hoy se le dé la espalda a lo viejo y que podamos terminar el día con todos los compañeros, dándonos un abrazo", cerró la candidata a diputada nacional por el FIT.