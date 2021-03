Cómo era de esperarse, la vicepresidente Cristina Fernández lanzó contundentes declaraciones en torno al funcionamiento de la justicia en Argentina y ante la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa ‘Dólar futuro’, que la tiene como procesada y que busca determinar responsables por la supuesta administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

“El Lawfare sigue en su pleno apogeo”, comenzó diciendo CFK ante los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone, Diego Barroetevaña y Ana María Figueroa, en la audiencia que se lleva a cabo de forma virtual y remota, utilizando como medio de comunicación al programa Zoom.

"No voy a pedir el sobreseimiento, hagan lo que tengan que hacer".

“Ustedes causan el clima en la Argentina que impacta en los agentes económicos y la economía”, arremetió Fernández de Kirchner desde su despacho en el Senado de la Nación.

"Es preocupante que fijen una audiencia para el 1 de marzo para alguien que es Vicepresidenta, cuando se sabe que ese día, en ese horario, debe convocar a la Asamblea Legislativa, esperar al Presidente y sentarse a su lado para dirigir la asamblea. Si fue un error, es muy preocupante que se desconozca la situación", remarcó la titular del senado en un video que se transmitió por streaming y que vieron en línea miles y miles de personas.

"Yo siempre di la cara y la voy a seguir dando". "Sería bueno que no solo apareciera mi cara", sumó la funcionaria y referenció al respecto que existe un "anonimato de quienes deciden determinado tipo de causas".

Cristina Fernández acusó a la Justicia de que esta contribuyó pata que Macri ganara las elecciones presidenciales del 2015: “Ustedes, el poder judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones, son responsables de lo que pasó y lo que está pasando”.

“No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. Me sentaron acá diciendo que le había causado perjuicio al Estado por 55 mil millones, y volvieron al FMI, lo trajeron de vuelta, con 44 mil millones para ayudar a la campaña presidencial de Macri, y ni así pudieron, hoy debemos 44 mil millones de dólares y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, ustedes son responsables de lo que está pasando y me da mucha bronca porque sufre la gente”, esgrimió la actual vicepresidente del país.

"Yo estoy sentada acá y el otro está viendo partidos en Catar", agregó en referencia al expresidente al tiempo que aseguró que por causas como esa (la del dólar futuro), que considera que es "lawfare" o persecusión judicial, hacen que se dificulte pensar en una justicia "imparcial".

La funcionaria está acusada de haber vendido dólares a $10 cuando en la realidad cotizaba a $14 o $15. Sin embargo, la Vicepresidenta aseguró que durante su gestión el Banco Central “tuvo ganancias” y dijo que las pericias demostraron que “no hubo perjuicio para el Estado”.

Se refirió en otro de los pasajes de su alocución a exfuncionarios de la administración nacional de Mauricio Macri: apuntó contra Alfonso-Prat Gay, al que se refirió como “el genio de las finanzas” y a Federico Sturzenegger, al que llamó “devaluador”. En cuanto al exvicejefe de Gabinete Mario Quintana, expresó que “dijo que había contratado dólar futuro y lo había hecho sabiendo que iban a devaluar cómo devaluaron. Y el domingo 13 de diciembre de 2015 se reunió con el presidente de ROFEX, que es el que toma los contratos de dólar futuro, arreglando la tasa de interés que le iban a pagar”.

“Llegaron al Gobierno, devaluaron, usufructuaron esa devaluación con contratos de Dólar futuro pero los que estamos sentados acá somos nosotros”, continuó la actual titular del Senado.

CFK asegura que las pericias demostraron que no hubo perjuicio del estado.

Explicó que el lawfare se produce como “una corriente regional a través de los sistemas judiciales que persiguen a los movimientos populares”, y que se articula “a través de los medios de comunicación, que cuentan cosas que no existen en los expedientes”. Planteó que la investigación en la que está procesada “es un leading case, no solo en el tema de lawfare, sino intromisión y manipulación de la política general de la República Argentina”.

También cargó contra Carlos Stornelli, al decir que "amenazó al presidente" Alberto Fernández, y que buscará "verlo en un sillón para tomarle indagatoria" una vez que deje de ser el mandatario.