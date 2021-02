Aseguran que las PASO “tienen más desventajas que ventajas”

El Partido Demócrata, histórica institución política mendocina, intenta en los últimos años recuperar su rol protagónico en los destinos institucionales de la provincia, esencialmente.

Respetar la Constitución a como dé lugar es uno de los permanentes puntos que resalta la exposición de sus dirigentes, sin que nada ni nadie de todos los gobiernos que han sucedido en los últimos 25 años de vida de Mendoza los haya movido de su postura.

Alejados de la coalición de la que formaran parte –el Frente Cambia Mendoza– reflotan sus conceptos de libertades económicas e institucionales que, para los demócratas, asisten a todos los habitantes de la provincia.

Por eso, quizá, sus grades disputas con sus exaliados políticos tenían que ver con esto, porque no coincidían con los objetivos de quienes han gobernado y gobiernan el Estado provincial en los últimos seis años.

Para interiorizarnos en qué tramo de su recuperación está el Partido Demócrata y sobre su posición respecto del remanido tema de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), El Ciudadano entrevistó a la diputada Mercedes Llano, quien al respeto respondió: “Como mí partido aún no adoptó posición sobre las PASO, mi postura personal es que las primarias presentan más desventajas que ventajas. Lo único que puede destacar es su potencial para desmantelar las estructuras clientelares de las que tradicionalmente se han valido los partidos para dirimir sus disputas internas”.

El partido al que representa Llano en Diputados, aún no tomó posición al respecto.

—¿Cuáles son los basamentos para no aceptarlas?

— En primer lugar, tiene un altísimo costo; lo segundo es que genera un gran agotamiento en la ciudadanía, que tiene que ir a votar en reiteradas oportunidades en un escenario de múltiples desdoblamientos. El tercer aspecto es que en muchos casos se desnaturaliza el espíritu de las primarias, especialmente cuando no hay competencia en el interior de alguna fuerza política. En ese caso se presta a ser un escenario en el cual simplemente la PASO opera como un mecanismo plebiscitario que se despliega con antelación a las elecciones generales.

—Para usted, ¿es una desventaja?

—Lo es. Es una gran desventaja que introduce un sesgo a favor de los oficialismos que termina excluyendo a los partidos minoritarios. Además, es un mecanismo que favorece lo que se denomina la oligarquización de las definiciones de las candidaturas, operando en detrimento de los departamentos más chicos y de la militancia del interior de la provincia.

—Se nota su total aversión política a las primarias.

—¿Sabe qué sucede? Que más allá que en lo personal no estoy de acuerdo con este sistema, entiendo que las reglas electorales tienen que ser estables y no pueden ir modificándose en función de la conveniencia del oficialismo de turno. Por eso, noto que si se suspenden van a seguir con esta lógica de introducir mecanismos discrecionales que coyunturalmente terminen beneficiando a los partidos gobernantes. Ante lo que se debe plantear directamente es la derogación de las PASO, no su suspensión.

Se debe recuperar a las instituciones erosionadas

—Este año es de elecciones intermedias, ¿su partido va solo?

—Sí, la Junta Central de Gobierno adoptó por unanimidad de sus miembros seguir un camino independiente, competir en las próximas elecciones y permitir la posibilidad de que nuestro partido abra las puertas a la incorporación de otras fuerzas afines que bregan por la libertad, la defensa de la autonomía y también por supuesto por la consolidación de las instituciones republicanas y democráticas que por estos tiempos están siendo erosionadas en el orden provincial.

—¿Pretenden ser una alternativa seria y diferente?

—Más que eso, nosotros estamos construyendo un proyecto político con mucha convicción y entusiasmo orientado a romper esta grieta ficticia y dañina que han impuesto las fuerzas mayoritarias. Todo lo cual ha terminado haciendo funcional tanto al radicalismo como al kirchnerismo, que restringe las ofertas electorales y reduce la posibilidad al elector de seleccionar a la fuerza política que realmente lo represente.

—Está claro, por todo lo que ha expresado, que el PD quiere reflotar ese perfil tan a fin a la idiosincrasia de los mendocinos.

—Nosotros estamos construyendo ese espacio que canalice a todos aquellos ideales y propuestas que pongan en valor la defensa de las libertades individuales económicas, políticas y la defensa de la autonomía de la provincia de Mendoza.