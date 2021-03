Argentina se va del Grupo de Lima y muestra su apoyo a Venezuela

El Gobierno de Alberto Fernández anunció este miércoles que Argentina se retira del Grupo de Lima por considerar que las acciones impulsadas hacia Venezuela, "buscando aislar al pueblo venezolano y sus representantes, no han conducido a nada".

En el comunicado oficial, la Cancillería argentina afirmó también que "la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar", mostrando un claro gesto de apoyo a la gestión de Nicolás Maduro.

Para el Ejecutivo, la mejor manera de ayudar a Venezuela es "facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero si a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional". Sin embargo, aclaran que "producir las condiciones para un diálogo productivo" es responsabilidad del gobierno venezolano y que este no puede apartar a la oposición, sino que debe ser en conjunto con las diferentes voces principales del país "sin exclusiones".

Por otro lado, el Gobierno remarcó que la pandemia ha hecho "estragos en la región", pero se mostró en contra de las "sanciones y bloqueos impuestos a Venezuela y sus autoridades", como también de los "intentos desestabilizadores ocurridos en 2020". Desde Cancillería señalaron que todo esto solo logró agravar la situación de la población y sobre todo de los sectores más vulnerables, además de afectar "el goce de derechos humanos" de los venezolanos.

Finalmente, desde la gestión de Fernández aseguraron que en este "espíritu", Argentina seguirá "sosteniendo su compromiso con la estabilidad en la región y buscará encaminar soluciones pacíficas, democráticas y respetuosas de la soberanía y de los asuntos internos de cada Estado".

El Grupo de Lima es el organismo multilateral creado en la capital de Perú en 2017 y está conformado por 14 países de la región, la Unión Europea (UE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el fin de buscar una salida pacífica y democrática a la crisis social, política y económica que vive Venezuela.

Entre Argentina y el país caribeño gobernado con Maduro hubo varios idas y vueltas. Mientras que la gestión de Mauricio Macri estableció su fuerte oposición al régimen, la presidencia de Alberto Fernández está marcada por intentar mantener una postura intermedia, sin intervenir en los asuntos internos de Venezuela pero reconociendo el informe sobre violaciones de los derechos humanos confeccionado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.