Análisis: ¿qué sensación dejó el debate de candidatos en CABA?

Los candidatos a diputados nacionales por CABA, María Eugenia Vidal, Leandro Santoro, Javier Milei y Myriam Bregman protagonizaron un tenso debate televisivo con la mirada puesta en las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre.

El analista político Carlos Fara, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y quien ha participado en más de 160 campañas electorales en Argentina y Latinoamérica, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y analizó el primer debate de candidatos en CABA.

-¿Es Manzur el que está gobernando hoy o es jefe de Gabinete?

-"No, creo que hace de jefe de Gabinete. Está claro que desde que asumió, primero fue la novedad. En segundo lugar el presidente está reformulando su rol, dedicándose a la campaña, delegando la coordinación de la administración cotidiana cosa que Santiago Cafiero no estaba pudiendo desempeñar bien el rol, dicho por el propio gobierno".

“La llegada de Manzur implica un aprovechamiento político para él mismo, no habría aceptado el cargo si no le hubieran dejado cierto lugar importante en el escenario como para poder lucirse".

-¿Qué sensación dejó el debate de candidatos en CABA?

- "Como es un escenario muy particular en Capital Federal, porque el ganador está cantado, la disputa tomó otro marco. Creo que en general todos se llevaron lo mismo con lo que llegaron al debate, desde ese punto de vista no hubo posicionamiento diferenciador. Segundo, creo que pese a que la discusión se nacionalizó bastante, se jugaron un poco a ciertas cosas esperables: María Eugenia Vidal conservadora porque no tenía por qué arriesgar nada, jugó a tomar distancia del Kirchnerismo y defender la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que es su jefe político. Leandro Santoro jugó a cierta confrontación con Vidal para no perder votos por Izquierda. Bregman fue a la confrontación con el otro extremo para ser una figura importante y no pasar desapercibido. Milei llegó con el mistro relato con el que viene en su campaña, que es ser el diferente al resto de la casta política, como él le llama. Me parece que no obtuvo en el debate más de lo que tenía".

-Parecieran finales, una la que jugaba Santoro con Vidal y otra de Bregman con Milei. Lo que extraño es que Milei que tiene buen desempeño mediático no la pasó tan bien en el debate, no se lo vio rápido. ¿Qué le pareció a usted que estuvo allí?

- "Sí, desde el punto de vista del desempeño mediático me parece que fue el más flojo. Como si hubiera sido un Milei que se animaba a ciertas cosas en campaña, pero que cara a cara con los otros candidatos como que se quedó un poco más quieto. Me parece que quizá no llevó una estrategia para sorprender, algo que es uno de sus atributos, el ser disruptivo. Al forzar un poco el juego con las reglas que se establecían en el debate, quedó desacomodado en el escenario. Tengo la sensación de que no tuvo la preparación suficientemente profesional para el tipo de debate que se iba a plantear".