Ameri justificó el escándalo con críticas al gobierno de Macri

Antes de conocerse la renuncia a la Cámara de Diputados, el diputado Juan Emilio Ameri hizo un raid por los medios de comunicación para intentar justificar el escándalo que protagonizó durante una sesión virtual

Recordemos que el legislador salteño del Frente de Todos había sido protagonista junto a su pareja de un momento de intimidad, al momento que se realizaba una sesión por Zoom.

Creyendo que la cámara estaba apagada, el hombre sentó en su falda a su mujer y sin ninguna contemplación le besó los pechos a la vista de todos los que estaban conectados a la sesión virtual. Obviamente esto precipitó en un unánime pedido de renuncia por parte de la oposición, pero también por parte de sus compañeros de bloque del kirchnerismo, cosa que se materializó cerca de las 10 de la noche y en la madrugada se aceptó.

Pero uno de los capítulos quizás más curiosos de este patético cuento lo protagonizó Ameri en el noticiero del canal Telefé. Fue cuando intentó justificar su accionar y poner a la par su moral con los de los diputados de la oposición, pegándole al macrismo.

"Hay diputados y diputadas en las bancas que han sido parte durante 4 años del macrismo, del saqueo más feroz y virulento que se ha dado a nuestra patria", dijo Ameri.

Por lo que inmediatamente la periodista Cristina Pérez lo interrumpió: "Pero no tiene nada que ver. Usted apareció besándole los pechos mujer en vivo y ante todo el país. ¿Qué tiene que ver Macri con eso? A lo que respondió: "No, no; absolutamente nada".