Alfredo Cornejo: "La Argentina no tiene motivos para festejar”

Con el fulgor de un nuevo acto democrático y con un resultado muy favorable en su provincia y a nivel nacional, Alfredo Cornejo, flamante senador nacional electo, recibió en su despacho en el Congreso de la Nación a El Ciudadano.

El exgobernador de Mendoza eligió la mesura y reconoció estar "contento y muy agradecido”. Luego señaló que “la situación del país es de zozobra e incertidumbre”, sobre todo en materia económica.

“Lo que ha pasado a nivel nacional es que hay un voto de rechazo, no solo por la pandemia, sino también por la economía”, argumentó.

Y sostuvo que hay hechos "aberrantes" que condicionan a la sociedad y marcan la "impunidad" que tuvo el Gobierno de turno, en actos tales como "el cumpleaños de Fabiola (Yáñez), el vacunatorio VIP, la demora en la compra de vacunas, la mala praxis económica".

"Tienen congeladas las tarifas y la inflación aumenta igual, mientras que la situación social se sigue deteriorando”, aseveró el legislador.

Consultado por la convocatoria del presidente a festejar, respondió enfáticamente: “La Argentina no tiene motivos para festejar, de hecho, nosotros no hemos celebrado el triunfo. El Gobierno no puede festejar una derrota”.

Sobre la reunión que se llevo a cabo en el barrio porteño de Palermo, entre los referentes de Juntos por el Cambio, Cornejo contó que “primero se hizo una evaluación de los resultados obtenidos en las urnas: la victoria en 6 de las 8 provincias que elegían senadores, por lo cual, a partir del 10 de diciembre, Cristina no tiene quórum propio”.

“Ahora, vamos a ver si podemos influir para que el Gobierno tuerza el rumbo y lo cambie. Esta semana debería ser de reflexión y, sin embargo, convocan a festejar un triunfo que no han tenido. No es una buena señal”, agregó el mendocino.

En referencia a la citación del presidente de la cámara de diputados, Sergio Massa, el conductor de la UCR resaltó: “No hemos sido convocados formalmente a nada. El oficialismo tiene diferencia sustantivas entre ellos. Primero tienen que ponerse de acuerdo”.

Cornejo también puso el foco en las relaciones internacionales y “la falta de acuerdos concretos”. Subrayó que “la emisión desenfrenada de pesos va a impactar de lleno en la inflación de los próximos meses”.

Otros de los aspectos abordados sobre la nueva configuración de la Cámara alta es, según el funcionario mendocino, “la falta de vocación de diálogo y consenso de la vicepresidenta”, a quién describe como “confrontativa" y que "no ostenta el poder para hacer cambios, sino el poder por el poder mismo”.