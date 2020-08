Alfredo Cornejo: "Es necesario un acuerdo entre oficialismo y oposición"

Las declaraciones de Alfredo Cornejo fueron minutos antes de comenzar la reunión semanal que cada lunes mantiene virtualmente la cúpula partidaria y parlamentaria de Juntos por el Cambio (JXC), de la que participa la UCR junto a sus socios de PRO y la Coalición Cívica.

El actual presidente de la UCR, manifestó que "al país no se lo saca adelante con un conflicto permanente" sino que, al contrario, se necesita "un gran acuerdo entre oficialismo y oposición".



El radical opinó también que "a la Argentina le va mal económicamente hace mucho tiempo" y argumentó que "en 2019, el país mantuvo el mismo Producto Bruto que en 2010, casi con dos millones más de habitantes".



En esa línea Alfredo Cornejo consideró que el Gobierno tiene "un plan político pero no económico" y añadió que "esta cuarentena ha permitido que el único que tenga financiamiento sea el Estado Nacional", pero no así las provincias y municipios.



En otro tramo de la entrevista, consultado sobre si se podrá aprobarse en Diputados la reforma judicial que impulsa el Gobierno y que Juntos por el Cambio rechaza, consideró que la clave está en manos de otros bloques, entre los que mencionó a "los diputados de Córdoba, los de Unidad Federal y los que entraron por (el ex ministro de Economía Roberto) Lavagna como opositores, pero hoy están en cargos y embajadas".



"El Gobierno ha demostrado tener recursos, por lo menos simbólicos, para convencerlos",cerró el ex gobernador de Mendoza.