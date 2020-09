Alfredo Casero lideró una manifestación en la puerta del Congreso

Mientras legisladores oficialistas y opositores debatían la reanudación de sesiones presenciales o la continuación de las remotas, manifestantes se reunieron en los alrededorer del palacio legislativo para hacer llegar su indignación a los funcionarios del Frente de Todos. La concentración cobró relevancia entre usuarios de redes sociales por la presencia de Alfredo Casero, que tomó la palabra líder entre este grupo de personas.

“Si vos estás en tu casa y no podés venir no vengas, yo ya me cago en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos. Lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la puta Constitución”, expresó el actor.

Entre las cámaras y el aliento de los manifestantes, el ex protagonista del exitoso programa de comedia "Cha cha cha" alzó la voz contra el gobierno y arengó a los presentes a sumarse con insultos hacia el Presidente: "Alberto, Alberto, Alberto. ¿Qué? Andá a la puta que te parió" improvisó, vitoreado por la pequeña multitud.