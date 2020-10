Alberto Fernández y la carta de CFK: "La sentí como un respaldo"

El presidente de la Nación Alberto Fernández habló por primera vez de la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, e hizo un una curiosa interpretación del esc.

En diálogo con el programa 'De acá en más' que conduce la periodista María O'Donnell, el primer mandatario aseguró que leyó la carta y la sintió como un respaldo. "Yo leí la carta y me gustó, la sentí como un respaldo. Ha sido muy generosa en muchos conceptos y la valoré así. Tiene conceptos elogiosos, generosos y afectuosos".

Casi sin autocríticas por la gestión de gobierno, Fernández indicó que la misiva "Habla del contexto en el cual estamos gobernando, que es un contexto difícil. No me resulto muy novedosa porque son cosas que hablo con Cristina habitualmente".

Y quizá el párrafo que más ruido hizo en Casa Rosada y en amplios sectores políticos, tuvo una curiosa interpretación por parte del presidente: "El párrafo de los funcionarios que no funcionan no está dirigido a mí sino a quienes critican al gobierno impiadosamente. Hay sectores que no soportan que el gobierno sea peronista".

Por último, da valoración a las palabras de la vicepresidente: "Es una carta de un fuerte compromiso de Cristina. Rescata la actitud dialoguista de quien gobierna".

Economía

En otro pasaje del diálogo radial, Fernández hizo referencia a los cruces con los empresarios durante el coloquio de IDEA: "En IDEA no es que hubo dos mil mensajes en contra, hubo dos o tres que levantaron los diarios. Cuál es el sentido del diálogo si voy a dialogar y termino maltratado?".

Por otro lado quiso llevar tranquilidad con respecto a la economía nacional: "La Argentina tiene reservas y superávit fiscal. Lo que ocurre es que le meten en la cabeza a la gente que inexorablemente vamos a devaluar y la gente se protege con el dólar". "La figura es Martin Guzman, por supuesto. Es el Ministro de Economía. Él tiene que tomar el control de la situación. Es un ministro excepcional con una capacidad única. SI tiene plazo pregúntenle a Bonelli que es quien lo escribe".

Dólar blue

Para el presidente de la Nación, el mercado del dólar blue "se encarece porque es un mercado que se abastece de turistas y está claro que no hay turistas".

"El dólar blue es un mercado negro que se nutre de los dólares que dejan los turistas extranjeros que encuentran allí una mejor cotización", cerró.

Usurpaciones

Para finalizar Alberto Fernández dio por zanjada la discusión sobre el peligro de la propiedad privada en la Argentina al afirmar que, "decir que la propiedad privada está en riesgo es de una estupidez profunda. No ha habido ningún riesgo en ese sentido".

"Guernica fue una toma de algunos pícaros y de gente sin tierra que tiene un problema muy serio que debemos resolver. El caso de los Etchevehere son hermanos que se pelean", aseguró.