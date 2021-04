Alberto Fernández: "El virus no se fue, vuelve y con más virulencia"

El presidente Alberto Fernández justificó este viernes su decisión de suspender las clases presenciales en el marco de las nuevas restricciones por la segunda ola de Covid-19, al afirmar que "fue producto de que en los últimos 20 ó 30 días habían crecido los contagios de menores de 19 años un 200%".

"¿Y me hago el distraído? ¿Miro las encuestas? Llamo a los que saben y los que saben me dicen que cuando ponemos en funcionamiento el sistema educativo la circulación crece un 30 por ciento y esa circulación lleva el virus encima y multiplica los contagios", remarcó durante su discurso en la reunión del Gabinete Federal en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Asimismo, el mandatario sostuvo que el coronavirus "no se fue, vuelve y con más virulencia" en el marco de la segunda ola que atraviesa el país y volvió a defender la decisión de suspender las clases presenciales por dos semanas en el AMBA.

De esa forma volvió a referirse a su decisión que volvió a tensar la relación con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien no está de acuerdo con regresar a la virtualidad en la enseñanza.

Capitales Alternas

Antes, el mandatario destacó la implementación de las Capitales Alternas para "sacar al Gobierno nacional de la ciudad de Buenos Aires e involucrarlo en territorios".

"No es lo mismo mirar las estadísticas desde un despacho de Buenos Aires que que venir al territorio. Los números son cifras y detrás hay seres humanos", afirmó al anunciar obras y medidas por 76.616 millones de pesos para la provincia de Santa Fe, junto al gobernador Omar Perotti.

El proyecto de Capitales Alternas fue establecido por la ley 27.589, sancionada en noviembre pasado, que determina 24 ciudades del país donde se realizarán reuniones del Gabinete Federal, creado por la misma norma y, de esta manera, desconcentrar y descentralizar la gestión de instituciones y organismos nacionales para acercarla a las provincias.

Sobre la Reforma Judicial

Por otro lado, el mandatario anunció en Rosario que se llevará el hospital de campaña del Ejército Argentino para que se instale frente al Liceo Militar de esa ciudad para "aliviar el problema del Covid" en esa ciudad santafesina.

En ese sentido, Fernández reclamó a la Cámara de Diputados que "retomen el tratamiento de la reforma de la Justicia Federal" para "darle pelea frontal al narcotráfico" tras asegurar que el proyecto "no es para lograr la impunidad de nadie".

"En Rosario hay crimen organizado instalado y no puede ganarnos el crimen organizado. No es un problema de los Rosarinos, es un problema de los Argentinos que hay que resolver", afirmó el presidente tras la reunión junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

El jefe de Estado que la reforma judicial "era una ley para resolver estos problemas, darle una pelea frontal al narcotráfico, al contrabando, a la trata de personas, no era una ley para beneficiar a nadie ni lograr la impunidad de nadie".

"Nos queda ese tema pendiente, espero que los diputados retomen el tratamiento de la reforma de la Justicia Federal", sentenció.