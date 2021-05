Alberto Fernández denunciará a Patricia Bullrich

Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, también representará al presidente Alberto Fernández en una causa contra la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y ya anticipó que el próximo lunes van a hacer la denuncia formal ante la Justicia.

Se trata de una denuncia civil contra la titular del PRO por "difamación y delitos contra el honor" que será realizada el lunes "cuando terminen las restricciones", mientras que aclaró que "no habrá mediaciones ni acuerdos posteriores".

El mandatario y el abogado decidieron tomar acciones después de que el laboratorio Pfizer desmintiera a Bullrich por haber acusado al exministro de Salud, Ginés González García, de pedir sobornos bajo conocimiento de Fernández para la compra de vacunas contra el COVID-19.

Además de adelantar que el lunes se fijará una fecha de mediación sobre la causa que consideran civil y no penal, Dalbón afirmó que "no podemos tolerar que se haga política mediante la difamación constante contra personas que no lo merecen y que están dando todo de sí en un momento como es la pandemia".

En ese sentido agregó que "cuando hay un daño debe haber una reparación, y la deberá establecer un juez" para dar cuenta de que "las declaraciones de Patricia Bullrich son falsas y arteras, para desprestigiar a la política general y en particular de un Gobierno".

"No puede sentarse cómodamente en un programa de TV en el medio de la pandemia a difamar el honor de Alberto Fernández y del Gobierno", criticó el letrado.

Este lunes se refirió al respecto el propio presidente, asegurando que las declaraciones son una "difamación imperdonable" y que Bullrich "esta vez se cruzó con uno que le dijo vas a parar de mentir".

Por su parte, la dirigente opositora le habló directamente al Jefe de Estado: "Presidente, usted puede denunciarme las veces que quiera, pero las vacunas siguen sin llegar y ustedes sin aclarar qué pasó con Pfizer", sentenció a través de Twitter.