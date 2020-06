Alberto Fernández anunciará una nueva extensión de la cuarentena

Tras más de dos meses y medio de aislamiento, el presidente Alberto Fernández anunciará este jueves o el próximo sábado cómo continuará a partir del lunes la nueva fase de la cuarentena por coronavirus en el país.

Según publicó por la agencia Télam, mañana o el sábado el mandatario brindará detalles de la extensión del aislamiento, en principio, por dos semanas más y cuya última prórroga vence este domingo.

El impacto de la cuarentena en los niños y los adolescentes será uno de los temas que analizará el presidente junto con el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y un grupo de especialistas, con quienes se reunirá esta tarde para ultimar detalles.

Además, el jefe de Estado analizará las nuevas actividades permitidas en la Capital Federal luego de que se registrara una baja en la curva de contagios en las villas de emergencia.

"Estamos haciendo nuestro propio protocolo porque no hay antecedentes; los de los países cercanos, que no voy a mencionar, no son buenos antecedentes a seguir", dijo ayer Fernández en una entrevista a radio Metro 95.1

Es importante recordar que la pandemia en el país tiene como foco principal de contagios la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y las capitales de Chaco y Córdoba.