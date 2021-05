Airada defensa de la vicepresidenta hizo el ministro de Defensa ante CNN Radio

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, hizo una firme defensa de la actitud de la vicepresidente Cristina Fernández ante las citaciones que le hace la Justicia por las diferentes causas en la que está involucrada.

Rossi participó de la conmemoración del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea durante la Guerra de Malvinas, a 39 años de aquellos hechos.

Al término de la ceremonia, Belén López Brillo entrevistó al ministro Rossi para CNN Radio Mendoza y le preguntó sobre la forma en la que se dirigió a Horacio Rodríguez Larreta al llamarlo el Rey Sol, en referencia a Luis XIV, con respecto a sus consideraciones sobre la presencialidad en las escuelas en la provincia de Buenos Aires y a través de ese razonamiento “¿cómo describiría la actitud de la vicepresidente ante los jueces que la juzgaban en el dólar futuro?”.

“Lo que dije de Rodríguez Larreta es que Luis XIV emitía decretos y fueron rechazados por el parlamento parisino, y de ahí nace la frase ‘el Estado soy yo y no tengo ningún tipo de control'”, contestó.

“Larreta no cumple con un DNU que es una ley y las leyes están hechas para cumplirse, no solamente no cumple con el DNU que tiene vigencia y potestad igual a una ley y tampoco cumple con un fallo de la Justicia”.

“El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene derecho a no estar de acuerdo con ese decreto de Presidencia o no estar de acuerdo con un fallo de la Justicia, mientras tanto tiene que cumplir con la ley”. Y agregó: “Tiene dos caminos decir que no está de acuerdo e ir al Congreso y pedir que el DNU se derogue o pedirle a la Justicia Federal, que es la que tiene el control de constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo y lograr un fallo a favor, mientras lo que tiene que hacer es cumplir con la ley, cómo lo hace usted, como lo hago yo”.

CNN Radio Mendoza le indicó al ministro: “¿Ese decreto va con derechos y que las provincias son autónomas, ya que cada una puede decidir?”, a lo que Rossi indicó: “Eso es lo que piensa Larreta y lo puede pensar usted también, lo que usted tiene que hacer, en ese caso, es ir a la Justicia para que le diga si es inconstitucional, mientras tanto tiene que cumplir con la ley”.

“¿No me respondió lo de Cristina?”, le retrucó la periodista, a lo que el Rossi respondió: “La actitud de Cristina siempre fue conforme a derecho, conforme a la Constitución”. ¿Y el trato hacia los jueces?, preguntó la periodista: “Es una cosa distinta, usted puede opinar que un juez actúa mal, mientras tanto cumple lo que dice, es lo que en este caso hizo Cristina siempre conforme a derecho entre otras cosas y, con todo respeto se lo digo, usted debe recordar que debe ser la única persona que en un día le hicieron diez indagatorias, entonces fíjese si Cristina no cumple”, indicó.