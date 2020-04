La vicepresidenta del bloque de senadores del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, declaró este viernes que el Congreso "sesionará igual" en caso de que la Corte Suprema de Justicia no emita la declaración de certeza para dar validez a debates virtuales, en medio de la pandemia de coronavirus.

La senadora afirmó que los miembros de la bancada que conduce José Mayans quieren "sesiones virtuales" pero aclaró que están "evaluando los pasos a seguir" para sesionar de todos modos si el máximo tribunal no hace lugar al pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En diálogo con América TV, Fernández Sagasti consideró que el oficialismo no puede "arriesgarse a sesionar de manera virtual en una Argentina donde todo se judicializa" y ratificó que buscan aprobar leyes vinculadas al impuesto a la riqueza y a cuestiones bancarias.

"Si la Corte no da la declaración de certeza, vamos a sesionar igual, no estamos diciendo que el Congreso se va a cerrar. De hecho no está cerrado", subrayó, y aseguró que están "evaluando los pasos a seguir" si el máximo tribunal no se expide a favor de dar validez legal a las sesiones virtuales.

Sobre una eventual sesión presencial, la legisladora precisó que de los 72 senadores, hay 37 que no podrían presenciar la sesión, por cuestiones de salud, por edad, o por distancias.

"Somos un país federal y, por ejemplo, Tierra del Fuego no podrían asistir ninguno de sus tres senadores", añadió.