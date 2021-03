"Maléfica vs. Jessie": el inesperado cruce entre CFK y Bullrich

La actual vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández y la titular del PRO en Argentina, Patricia Bullrich, tuvieron un cruce de película es decir, con aires hollywoodenses.

El ida y vuelta tuvo lugar ayer miércoles cuando CFK, recordó una foto de ‘Pato’ Bullrich (sin mencionarla de forma directa) vestida como vaquera y la comparó con uno de los personajes que debutó en la película Toy Story II, Jessie.

Los dichos de la máxima representante del Senado de la Nación, fueron pronunciados mientras ella encabezaba un acto en la localidad bonaerense de Las Flores y en medio del discurso, hizo una referencia a dirigentes argentinos que celebraron el Día de la Independencia norteamericana, el 4 de julio y fue en ese contexto que arremetió contra la imagen de la exministra de Seguridad por un look que supo vestir y por ese motivo, la comparó con el entrañable personaje femenino de la película de Pixar.

No solo la comparó a nivel imagen sino que Cristina Fernández dijo, que su nieta tiene la muñeca de Jessie y es “divina”, y fue ahí cuando cargó más pólvora en sus dichos y agregó que el personaje real con quien la comparó, o sea Bullrich es un “mamarracho”.

La imagen a la que hizo referencia la viuda de Néstor Kirchner, es una foto que fue tomada en 2019, en una celebración que ofreció el entonces embajador de los Estados Unidos, Edward Prado, por el 243 aniversario de la independencia de su país.

Con el correr de las horas, en diálogo con TN, Patricia Bullrich aprovechó para contestarle a CFK por su comparación: "Primero, vamos a hacer una especie de comparación. Si yo soy Jessie, la vaquera de Toy Story, que también la tienen mis nietos, ella es Maléfica, la emperatriz del mal. Así que podemos hacer un juego de personajes", arremetió la presidente del PRO.

"Por otro lado le voy a corregir (...) Yo ese día estaba vestida de gaucha, como me visto siempre, cada vez que voy a un lugar, en el que uno tiene que ponerse un traje de gaucho. Voy de gaucha, no de vaquera, pero no importa", cerró.

El cruce tuvo una repercusión viral en Twitter, sitio en el que fueron tendencia los hashtag: "Maléfica" y "Cristina Kirchner".