Luego de que ayer el Gobierno anunciara la derogación del DNU para intervenir Vicentin, este sábado el presidente Alberto Fernández aseguró que "la intervención en Vicentin fue rescatar a una empresa, no a los directivos".

En diálogo con El Destape radio, el mandatario sostuvo que lo que pretendía el Gobierno nacional cuando dispuso la expropiación de la cerealera era "rescatar a una empresa, no a los directivos, pero nos dimos cuenta que íbamos a terminar metidos en una empresa salvándoles las papas a los directivos y accionistas de la empresa", por eso mejor se transforme en una empresa autonóma, insistió Fernández.

En ese sentido, el jefe de Estado manifestó que se intentó "rescatar una empresa para servicio de la Argentina", pero no estatizarla."Estatizar deudas privadas no, rescatar una empresa para servicio de la Argentina, sí", dijo, y añadió que la posición de su Gobierno es "no salvar accionistas" ni "avalar el desfalco" de una empresa.

Por otro lado, el presidente pidió hoy a la gente que "no se relaje y sea muy cauta y cuidadosa" en las medidas sanitarias, pidió "no hacer reuniones sociales porque es un foco importante de contagio" de coronavirus y confirmó que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) continuará hasta que termine la pandemia.

Tras anunciar ayer la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto en el AMBA, Fernández enfatizó que "la única forma de evitar los contagios es quedarse en casa", ya que "no hay otra forma porque cuando aumenta la circulación, crecen los contagios".

"Cada 24 días se duplica la cantidad de muertos y eso lo tenemos que tener en cuenta", indicó el jefe de Estado, tras destacar que el Gobierno observa "las experiencias de otros países y la cuarentena temprana fue muy buena porque permitió dar tiempo para equiparnos y que nadie se quede sin atención".

Asimismo, el mandatario señaló que ya tiene listo un paquete de medidas económicas para la pospandemia y contó sobre ese punto que requirió de ese plan "tenga mejor impacto regionalmente y por eso estamos hablando con los gobernadores".