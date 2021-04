Fernández, irónico con la oposición: "Ayúdenme a conseguir vacunas"

El presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que todos sus esfuerzos están puestos en "conseguir vacunas" para los adultos mayores y remarcó que ese esfuerzo lo está haciendo el Gobierno "en absoluta soledad", sin el apoyo de la oposición.

"El esfuerzo de conseguir vacunas lo hacemos en absoluta soledad. Yo escucho hablar a gente que ha gobernado este país diciendo que cuando ellos gobernaban estaban en el mundo y que si ellos estuvieran coseguirían más vacunas. Bueno, entonces ayúdenme a conseguir vacunas. Ayúdenme si a ustedes el mundo los ama y tiene por ustedes un respeto que por mí no tiene. A mí no me preocupa otra cosa", indicó el mandatario en declaraciones radiales.

"Estoy muy tranquilo porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Todos los países del mundo tienen muchos problemas para conseguir vacunas", agregó.

Asimismo, indicó que este jueves "están llegando vacunas de China" y "mañana temprano llegan de nuevo vacunas de Rusia", en tanto que llamó a hacer "todo el esfuerzo que haga falta para vacunar a los adultos mayores".

"Estamos en un momento difícil donde han vuelto a recrudecer los contagios. A todos les pido. En la cadena nacional que hice y que muchos criticaron yo les estaba advirtiendo lo que estaba pasando y el esfuerzo que estamos haciendo", sostuvo el jefe de Estado.

Y aseguró que "Esa es la mayor preocupación que tengo: tratar de que todos reciban la primera dosis, que es la más importante porque es la que genera mayor inmunidad", repitió; y concluyó: "Entre todos y todas vamos a sacar la situación adelante".

Además, Fernández saludó al aire a Dora Gallardo, quien se vacunó a los 94 años, agradeció a enfermeras cantando y se hizo viral.

"Vi cuando Dora cantaba 'Garganta con arena' de Cacho Castaña y lo compartí porque era algo muy lindo. Quiero vacunar a todas las Doras y los Doros de este país", sintetizó.