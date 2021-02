El ministro de Salud, Ginés González García, consideró este miércoles que realizar las elecciones primarias de agosto próximo "es un riesgo muy innecesario" ante la pandemia de coronavirus, a la vez que se mostró confiado en tener "vacunados a todos los argentinos para agosto o septiembre".

"Para mí no hay una situación sanitaria conveniente para realizar los comicios primarios", sostuvo el funcionario nacional en declaraciones radiales, y explicó que, a su entender, "es un riesgo muy innecesario".

Minutos más tarde, al encabezar el reparto de las vacunas de AstraZeneca provenientes de la India, el titular de la cartera sanitaria destacó la posibilidad de tener inmunizada a todos los mayores de 18 años para el segundo semestre del 2021.

"Si todo va bien, en agosto o septiembre tenemos vacunados a todos los argentinos, menos los menores de 18 años", manifestó González García. Y agregó: "Tal como tenemos con las vacunas comprometidas, eso es lo que prevemos".

De todos modos, el ministro de Salud advirtió que "es muy difícil ser categórico" sobre la pandemia de coronavirus "cuando todo el tiempo está variando" la situación epidemiológica a nivel mundial. Ante eso, el funcionario nacional pidió "manejarse con prudencia", aunque remarcó: "Vamos avanzando muy correctamente".

Al ser consultado sobre si se evaluó con los ministros de Salud de las provincias el tema de la convocatoria a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Ginés González García contó: "No hablamos del tema con el Consejo Federal de Salud (COFESA). Seguramente lo vamos a hacer cuando estemos un poco más tranquilo con los ministros".

Por otra parte, también comentó que el Gobierno está "en los detalles finales" para lograr un acuerdo con China para la provisión de dosis de la vacuna de Sinopharm. "Estamos empezando otro ritmo vacunatorio, más acelerado, en negociaciones con los distintos proveedores de vacunas y vamos a seguir acelerando día a día", destacó.

Finalmente, el integrante del Gabinete también se refirió a los rumores que hubo en varios momentos sobre un presunto pedido de renuncia: "Me río. Yo miro para adelante, no pasa los costados. No estoy especulando. En mi historia he sido cuatro veces ministro y siempre terminé con el Gobierno que integré".