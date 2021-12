Violenta entradera en Mendoza: "Dame los dólares o te mato al nene"

Una violenta entradera sufrió una mamá con su pequeño hijo mientras se encontraban solos en su casa de Rusell en el departamento Maipú, provincia de Mendoza. Los delincuentes utilizaron al niño para obligar a la madre a entregar las pertenencias de valor.

“Eran cerca de las 22 cuando mi marido decide salir a comprar una pizza", comenzó su relato con El Ciudadano la víctima, una mujer de 37 años, que por unos minutos vivió un verdadero calvario en su casa de calle 25 de Mayo de dicha localidad maipucina. En un momento “escuché un fuerte ruido y corridas, cuando quise acordar tres muchachos, bien flacos, me estaban amenazando. Me hicieron parar y ahí les pedí alzar a mi bebé y nos llevaron a la habitación".

Así fue como uno de ellos la ató a la cama y los otros comenzaron a revisar la casa. Los ladrones supuestamente tenían un dato falso y le señalaron que buscaban dólares en la vivienda. “Yo les decía que no había dinero en la casa, me pegaban en la cabeza", contó afligida y reconoció que “uno era más moderado, el otro más violento".

Mientras revolvían toda la casa, “me pidieron que desbloqueara el celular, que le sacara el patrón de la huella para llevárselo y me dejaron el chip".

Con la casa dada vuelta y sin encontrar el dinero que habían ido a buscar los delincuentes “me decían 'te mato al nene', uno me quiso ahorcar, y me puso una bolsa en la cabeza, me pedían la plata, la plata, la plata. Eso fue muy angustiante y de terror", explicó la mujer conmocionada por la traumática situación que le tocó atravesar junto a su bebé.

Cuando se fueron yo “no quería gritar porque tenía miedo que atacaran a mi pareja cuando llegara, ellos me decían que le iban a pegar un tiro cuando entrara. Mi marido no llegó, pero algo los alertó porque se fueron rápido, dejaron los televisores en el baño, al igual que dos mochilas con distintas pertenencias", manifestó la joven.

Cuando llegó su pareja se encontró con su esposa y su hijo en la habitación y llamaron a la Policía “que se demoró en llegar", reconoció la mujer.

A la víctima le llamó la atención que “los delincuentes utilizaban guantes tipo electricista", por lo que personal policial no pudo obtener rastros.

Y, para cerrar, la joven manifestó su agradecimiento al personal de Atención a Víctimas del delito, “por la contención y el apoyo, ya que llegaron y estuvieron en el momento, y al otro día se contactaron conmigo para ver cómo estábamos".