Video: atropelló a un ciclista, vio que no había nadie cerca y aceleró para huir

El accidente tuvo lugar el pasado martes 3 de noviembre y, afortunadamente, el atropellado no sufrió heridas graves, aunque sí algunos golpes y raspones. Según él mismo declaró, el conductor a bordo de la camioneta Renault blanca no sólo continuó la marcha decidido a no asistirlo, si no que aceleró para darse a la fuga sin ser reconocido. La escena fue captada por las cámaras de vigilancia ubicadas en la intersección de Rivadavia y Ángel Elías, donde ocurrió el siniestro.

Mirá el video de la fuga:

Por el momento, el video registrado por las cámaras de vigilancia es el único elemento probatorio para llevar adelante la investigación, además del testimonio del ciclista. Tanto familiares del atropellado como autoridades judiciales se encuentran en busca de otros archivos de video que permitan conocer los movimientos del conductor antes y después del accidente para dar con su identidad.