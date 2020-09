Una jueza negó un juicio abreviado para el policía que mató a un joven en una estación de servici

A mitad del 2019, un confuso hecho policial en una estación de servicio de Godoy Cruz terminó con la vida de un joven, que fue sindicado como asaltante en una causa que aún continúa en investigación.

En el minimarket de una bomba de nafta de Acceso Sur y Rawson, un presunto delincuente habría querido robarle al cajero, quien dio aviso a un policía que oficiaba de custodio y éste abrió fuego contra ese joven, de apellido Ponce, y también contra el empresario sanrafaelino Luciano Franchetti, que había ingresado a comprar.

Lo cierto es que por este caso hay un policía en ‘disponibilidad e imputado tanto por la muerte de Ponce como por la herida de bala que sufrió Franchetti, quien estuvo internado por un largo tiempo. A fines de la semana pasada se conoció la noticia de que una jueza de garantías Pietrasanta le negó a la defensa del uniformado y a la Fiscalía, un acuerdo para un juicio abreviado.

La decisión de la magistrada llamó la atención y ahora lo que resta es continuar con el proceso, esperando la elevación a juicio oral contra el agente Juan Fuentes. Según datos que recabó El Ciudadano, la jueza entiende que “falta investigación por la complejidad de la causa” y por eso se opuso a la realización del abreviado.

Por su parte, Francisco Castro, uno de los abogados del joven asesinado, opinó lo siguiente: “Nosotros no nos opusimos al abreviado pero sí hicimos una observación respecto al relato de la fiscal porque no se consintió a la plataforma fáctica porque había extremos que no fueron acreditados como el arma que nunca se encontró, el forcejeo entre Ponce y el policía, y el intento de fuga que había expresado la Fiscalía”.

En este causa hubo cambio de fiscal, ya que en principio estuvo Horacio Cadile, luego pasó a manos de Flavio D’amore y ahora lo instruye la fiscal Andrea Lazo.

Qué dijo el abogado de Franchetti

Jorge Caloiro es el abogado de Luciano Franchetti y respecto a esta determinación judicial, indicó que se vio sorprendido por la decisión de la jueza.

“Una vez concluida la etapa de investigación penal, entre la defensa y la Fiscalía se había acordado un juicio abreviado, dónde el acusado reconoce los hechos y se establece una pena que luego debe ser homologada, pero esto fue rechazado por una jueza de garantías Pietrasanta, lo cual nos pareció raro porque nunca suelen oponerse”, contó en FM Vos del sur provincial