Se vino a dedo desde Santiago del Estero con tos y dolor de pecho

En Tunuyán se vivió un episodio extraño donde el protagonista de esta historia terminó internado en un hospital, esperando conocer el resultado de su análisis por un posible contagio de Covid 19.

Todo comenzó el miércoles al mediodía, efectivos que se apostaban en el control vial ubicado en Ruta 40 y calle Melchor Villanueva se sorprendieron al ver a un hombre desesperado gritando "dónde hay un hospital", evidenciando tos y dolor en el pecho.

La situación no era normal y por ellos los agentes policiales le preguntan desde donde viene, por lo que la persona afirma haber venido, a dedo, desde Santiago del Estero, donde había ido a trabajar en la cosecha de maní.

“Pasé por detrás de los puestos de control de San Juan para que no me detuvieran y hace dos días que tengo tos y me cuesta respirar, yo lo único que quiero es llegar a mi casa en Tunuyán y por suerte un camión me dejó en la entrada”, les habría expresado el hombre a los uniformados.

Ante este episodio, de inmediato de inició el protocolo sanitario por lo que el hombre fue derivado en ambulancia al hospital Scaravelli, donde permanece internado.

“Está en buen estado general y estamos esperando el resultado de la muestra, este hombre está dentro de los ocho casos sospechosos que tenemos en el departamento”, explicó Luis López, gerente asistencial del nosocomio.

¿En qué camión llegó al Valle de Uco?

El hombre de esta historia, de 50 años y domiciliado en Tunuyán, arribó al Valle de Uco en un camión que transportaba tomate y tenía como destino el sur provincial (se habla de San Rafael pero no está confirmado).

El tema ahora está centrado en ubicar al conductor de ese rodado, ya que al haber tenido contacto con esta persona, podría tener algún síntoma que requiera realizar un test de coronavirus.